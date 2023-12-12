Общество

50 минут назад

Администрация Липецка призывает горожан помочь расчистить дворы от снега

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#уборка дорог #снег #управляющая компания

На вечер в мэрии назначено экстренное совещание с участием управляющих компаний, где бизнес попросят взять в помощь горожан.

Больше всего нареканий у липчан с начала обильных снегопадов — на ситуацию во дворах. Это — зона ответственности управляющих компаний. Но дело в том, что у 11-ти управляющих компаний из 86-ти существующих — по одному дворнику, а у 36 УК нет ни одного трактора. В итоге во многих дворах — коллапс: из них не могут выехать машины, а в снегу вязнут люди.

Вот какую картину сегодня утром наблюдал корреспондент GOROD48 в одном из заваленных снегом дворов на улице Титова.



Как собирается мэрия заставить управляющие компании как можно скорее взяться за работу?

— Ситуация осложняется тем, что сейчас, в снегопады, управляющим компаниям сложно привлечь к уборке дворов технику — она вся нарасхват. Управляющим компаниям не хватает дворников — далеко не все готовы работать по принципу «Один двор — один дворник». На тех дворников, которые есть, сейчас свалилась большая нагрузка. А еще много проблем доставляет припаркованные во дворах машины. Из-за этого во дворы не могут заехать трактора, чтобы прочистить внутриквартальные проезды. Поэтому управляющим компаниям необходимо заблаговременно оповещать горожан через чаты и через объявления в подъездах о графиках работы техники, чтобы на это время они освобождали дворы от машин, — сказала мэр.

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На 17.00 в мэрии назначено совещание с участием УК. Евгения Уваркина будет просить их руководителей вместе с департаментами ЖКХ и развития территорий выйти на общественное самоуправление, чтобы привлечь к уборке дворов старших по домам, старших по подъездам, активных горожан.

— Это, конечно, не снимает ответственности с управляющих компаний. Но непогода есть непогода. Также прошу горожан воздержаться использования автомобилей, ведь любая авария на дорогах образует заторы, — сказала мэр.
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#уборка дорог #снег #управляющая компания

Комментарии (31)

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Как гость
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Для Я

3 минуты назад
Сравнить с СССР - это надо умудриться! Сколько машин было в СССР? Пара на девятиэтажку. Тропинку абы как для жильцов расчистить и харэ, дальше сами натопчат
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ГЖИ пускай чистит

4 минуты назад
дворы вместе с управляшками и мэрией! Отписки и филькины грамоты эта троица знатно пишет. Мэрия заявляла что к зиме все готово,управляшки ежегодно списывают сотни тысяч на подготовку к зиме! Работайте -вперед!
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Ирина

8 минут назад
Сейчас найдёт крайних и это будет управляющие компании, а у самой как будто все прочищено, везде по колено, а надо на примере показывать и желательно на своем
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Щнмющий

10 минут назад
А не надо было миллионы на новогоднюю иллюминацию тратить. Красиво, но не практично, когда метель метёт. Не умеете вы руководить!!!
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Я

12 минут назад
а как же в СССР все успевали и все чистили? и дворников хватало на все дворы и дороги и снега были пообильнее, а щас все разграбили и расстащили
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Гость

12 минут назад
Что вы все скидывайте на управляющие компании, а остановки , а территории которые не относятся к управляшкам, кто чистить должен?
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Местный

15 минут назад
Житель города, на тракторном такая же беда. Скорая забуксовала. Люди по пояс в снегу. Машины скользят, и никому дела нет. Зато только яйца сколько стоят, не говоря о жкх
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Елена

16 минут назад
Улица Елецкая дом 10 А. Полный беспредел. У К " Парус " диспетчер отчиталась ,что ступеньки почищены почищены,а придомовую территорию кто чистить будет? От остановки до дома только ползком. . Пригорок рядом с церковью беспризорный... У нас в доме живёт основная масса пенсионеры,а если скорая помощь,то она на этот пригорок не въедет.
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Олеся

18 минут назад
Помочь рада! нет лопаты! Дайте лопату ! Я хотя бы у своего подъезда уберу. Звездная 3/1
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ВОТ

20 минут назад
Все совещаются....
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