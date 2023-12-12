Общество
50 минут назад
Администрация Липецка призывает горожан помочь расчистить дворы от снега
На вечер в мэрии назначено экстренное совещание с участием управляющих компаний, где бизнес попросят взять в помощь горожан.
Больше всего нареканий у липчан с начала обильных снегопадов — на ситуацию во дворах. Это — зона ответственности управляющих компаний. Но дело в том, что у 11-ти управляющих компаний из 86-ти существующих — по одному дворнику, а у 36 УК нет ни одного трактора. В итоге во многих дворах — коллапс: из них не могут выехать машины, а в снегу вязнут люди.
Вот какую картину сегодня утром наблюдал корреспондент GOROD48 в одном из заваленных снегом дворов на улице Титова.
Как собирается мэрия заставить управляющие компании как можно скорее взяться за работу?
— Ситуация осложняется тем, что сейчас, в снегопады, управляющим компаниям сложно привлечь к уборке дворов технику — она вся нарасхват. Управляющим компаниям не хватает дворников — далеко не все готовы работать по принципу «Один двор — один дворник». На тех дворников, которые есть, сейчас свалилась большая нагрузка. А еще много проблем доставляет припаркованные во дворах машины. Из-за этого во дворы не могут заехать трактора, чтобы прочистить внутриквартальные проезды. Поэтому управляющим компаниям необходимо заблаговременно оповещать горожан через чаты и через объявления в подъездах о графиках работы техники, чтобы на это время они освобождали дворы от машин, — сказала мэр.
На 17.00 в мэрии назначено совещание с участием УК. Евгения Уваркина будет просить их руководителей вместе с департаментами ЖКХ и развития территорий выйти на общественное самоуправление, чтобы привлечь к уборке дворов старших по домам, старших по подъездам, активных горожан.
— Это, конечно, не снимает ответственности с управляющих компаний. Но непогода есть непогода. Также прошу горожан воздержаться использования автомобилей, ведь любая авария на дорогах образует заторы, — сказала мэр.
Вот какую картину сегодня утром наблюдал корреспондент GOROD48 в одном из заваленных снегом дворов на улице Титова.
Как собирается мэрия заставить управляющие компании как можно скорее взяться за работу?
— Ситуация осложняется тем, что сейчас, в снегопады, управляющим компаниям сложно привлечь к уборке дворов технику — она вся нарасхват. Управляющим компаниям не хватает дворников — далеко не все готовы работать по принципу «Один двор — один дворник». На тех дворников, которые есть, сейчас свалилась большая нагрузка. А еще много проблем доставляет припаркованные во дворах машины. Из-за этого во дворы не могут заехать трактора, чтобы прочистить внутриквартальные проезды. Поэтому управляющим компаниям необходимо заблаговременно оповещать горожан через чаты и через объявления в подъездах о графиках работы техники, чтобы на это время они освобождали дворы от машин, — сказала мэр.
На 17.00 в мэрии назначено совещание с участием УК. Евгения Уваркина будет просить их руководителей вместе с департаментами ЖКХ и развития территорий выйти на общественное самоуправление, чтобы привлечь к уборке дворов старших по домам, старших по подъездам, активных горожан.
— Это, конечно, не снимает ответственности с управляющих компаний. Но непогода есть непогода. Также прошу горожан воздержаться использования автомобилей, ведь любая авария на дорогах образует заторы, — сказала мэр.
Комментарии (31)
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Для Я
ГЖИ пускай чистит
Ирина
Щнмющий
Я
Гость
Местный
Елена
Олеся
ВОТ