Происшествия
сегодня, 13:54
Три человека, в том числе трёхлетний мальчик, пострадали в ДТП в Липецком районе
63-летний водитель «Лада Приора» столкнулся с другой «Приорой», за рулем которой находилась 27-летняя женщина.
Сегодня в Липецком районе у села Никольское столкнулись две «Лады Приоры», в результате пострадали три человека, в том числе трёхлетний мальчик.
«По предварительным данным, 63-летний водитель «Лада Приора» столкнулся с другой «Приорой», за рулем которой находилась 27-летняя женщина. В результате ДТП пострадали водители и 3-летний мальчик — пассажир одной из машин», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.
Пострадавшим оказали помощь сотрудники пожарной части №32. Они отключили аккумуляторы автомобилей и передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.
Фото – t.me/ugpss48
«По предварительным данным, 63-летний водитель «Лада Приора» столкнулся с другой «Приорой», за рулем которой находилась 27-летняя женщина. В результате ДТП пострадали водители и 3-летний мальчик — пассажир одной из машин», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.
Пострадавшим оказали помощь сотрудники пожарной части №32. Они отключили аккумуляторы автомобилей и передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.
Фото – t.me/ugpss48
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Елена
Автолюбитель
Руслан