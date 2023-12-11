Происшествия

сегодня, 13:54

Три человека, в том числе трёхлетний мальчик, пострадали в ДТП в Липецком районе

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#ДТП
Три человека, в том числе трёхлетний мальчик, пострадали в ДТП в Липецком районе

63-летний водитель «Лада Приора» столкнулся с другой «Приорой», за рулем которой находилась 27-летняя женщина.

Сегодня в Липецком районе у села Никольское столкнулись две «Лады Приоры», в результате пострадали три человека, в том числе трёхлетний мальчик. 

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«По предварительным данным, 63-летний водитель «Лада Приора» столкнулся с другой «Приорой», за рулем которой находилась 27-летняя женщина. В результате ДТП пострадали водители и 3-летний мальчик — пассажир одной из машин», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.

Пострадавшим оказали помощь сотрудники пожарной части №32. Они отключили аккумуляторы автомобилей и передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.

Фото – t.me/ugpss48
 

4 1725
#ДТП

Комментарии (4)

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489

21 минуту назад
Там борозда глубиной см5 справа по краю дороги в сторону Липецка.
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Елена

32 минуты назад
А почему не пишут что женщина выехала на встречу..?
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Автолюбитель

сегодня, 14:29
Сейчас прибежит тролль "мня", опять будет блеять про смартфоны и ссср
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Руслан

сегодня, 14:27
Наглядный пример"безопасности" тазов, жигули ещё хуже, нет ни подушек, ни АБС, плюс русское разгильдяйство, ребенок наверняка не в специальном кресле, скоростное ограничение 60 и кузова в хлам
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А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
#знаете ли вы #краеведение
74
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
Общество

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