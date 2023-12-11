Три человека, в том числе трёхлетний мальчик, пострадали в ДТП в Липецком районе

63-летний водитель «Лада Приора» столкнулся с другой «Приорой», за рулем которой находилась 27-летняя женщина.









«По предварительным данным, 63-летний водитель «Лада Приора» столкнулся с другой «Приорой», за рулем которой находилась 27-летняя женщина. В результате ДТП пострадали водители и 3-летний мальчик — пассажир одной из машин», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.



Пострадавшим оказали помощь сотрудники пожарной части №32. Они отключили аккумуляторы автомобилей и передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.



Фото – t.me/ugpss48

«По предварительным данным, 63-летний водитель «Лада Приора» столкнулся с другой «Приорой», за рулем которой находилась 27-летняя женщина. В результате ДТП пострадали водители и 3-летний мальчик — пассажир одной из машин», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.Пострадавшим оказали помощь сотрудники пожарной части №32. Они отключили аккумуляторы автомобилей и передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.

Сегодня в Липецком районе у села Никольское столкнулись две «Лады Приоры», в результате пострадали три человека, в том числе трёхлетний мальчик.