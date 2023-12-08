«Целительница» отлавливала жертв у медучреждения

Она убежала людей, что все проблемы со здоровьем из-за порчи.

Вернувшись

в Воронеж, обвиняемая

продала эти украшения за 10 тысяч рублей.





Причиненный материальный ущерб женщиной возмещен. Тем не менее, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В Липецке завершено расследование уголовного дела 41-летней «целительницы» из Воронежа, которая отлавливала потенциальных клиентов для снятия порчи рядом с медучреждением. Женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 11 октября лжецелительница неподалеку от медицинского учреждения в Левобережном районе Липецка рассказала 60-летнему мужчине, что все его проблемы со здоровьем из-за порчи и предложила ее снять за деньги. Липчанин передал ей 30 тысяч рублей, которые снял со своего банковского счета.Ещё одной жертвой обмана стала 47-летняя женщина, которая после обряда снятия порчи лишилась 16 тысяч рублей и золотых изделий более чем на 77 тысяч рублей.