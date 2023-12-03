36 минут назад
Холодный фронт циклона вернет в Липецкую область морозы
В ближайшую ночь через территорию Липецкой области пройдет холодный фронт циклона с юго-запада – местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, во второй половине ночи усилится западный ветер. В отдельных районах вечером возможен туман. Днем 4 декабря и в последующие двое суток атмосферное давление в региона повысится, местами пройдет слабый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 и 5 декабря – 6-7 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 6 декабря – 11-12 градусов мороза, что на 7-8 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег и мокрый снег, вечером и в первой половине ночи туман, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем она составит от -5 до -7 градусов.
День 4 декабря стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 30 градусов мороза.
Можно
Алиса