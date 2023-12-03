Холодный фронт циклона вернет в Липецкую область морозы

В ближайшую ночь через территорию Липецкой области пройдет холодный фронт циклона с юго-запада – местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, во второй половине ночи усилится западный ветер. В отдельных районах вечером возможен туман. Днем 4 декабря и в последующие двое суток атмосферное давление в региона повысится, местами пройдет слабый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 и 5 декабря – 6-7 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 6 декабря – 11-12 градусов мороза, что на 7-8 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие снег, мокрый снег, местами туман, гололедица, днем без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 16 м/сек. Ночью температура будет от -5 до -10 градусов, днем она составит от -3 до -8 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег и мокрый снег, вечером и в первой половине ночи туман, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем она составит от -5 до -7 градусов.



День 4 декабря стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 30 градусов мороза.