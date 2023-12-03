Погода в Липецке

36 минут назад

Холодный фронт циклона вернет в Липецкую область морозы

2 327
#погода
Холодный фронт циклона вернет в Липецкую область морозы

В ближайшую ночь через территорию Липецкой области пройдет холодный фронт циклона с юго-запада – местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, во второй половине ночи усилится западный ветер. В отдельных районах вечером возможен туман. Днем 4 декабря и в последующие двое суток атмосферное давление в региона повысится, местами пройдет слабый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 и 5 декабря – 6-7 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 6 декабря – 11-12 градусов мороза, что на 7-8 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие снег, мокрый снег, местами туман, гололедица, днем без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 16 м/сек. Ночью температура будет от -5 до -10 градусов, днем она составит от -3 до -8 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег и мокрый снег, вечером и в первой половине ночи туман, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем она составит от -5 до -7 градусов.

День 4 декабря стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 30 градусов мороза.
2 327
#погода

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Можно

28 минут назад
Даже ничего не писать.Один день дождь,один день снег и так всю зиму.Сейчас солнца вообще не бывает.Погода тоже сошла с ума.
ответить

Алиса

29 минут назад
И морозец и снежный покров удачно стартовала Зима!!!
ответить
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

В Липецкой области снова потеплеет и пройдут снег с дождем
#погода
6
В Липецкой области снова потеплеет и пройдут снег с дождем

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области ветрено, морозно, снег пройдет местами
#мороз #ветер #снег
6
В Липецкой области ветрено, морозно, снег пройдет местами

01.12.2023 17:00

Погода в Липецке
Непогода продлится до вечера субботы
#снегопад
27
Непогода продлится до вечера субботы

01.12.2023 16:19

Погода в Липецке
В Липецкой области похолодает
#похолодание
В Липецкой области похолодает

30.11.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области снег, дождь, метель и до +2 и днем, и ночью
#оттепель #снегопад #метель
7
В Липецкой области снег, дождь, метель и до +2 и днем, и ночью

29.11.2023 17:00

Погода в Липецке
Потепление и снегопады — к Липецкой области приближается циклон с Атлантики
#потепление #снегопад
12
Потепление и снегопады — к Липецкой области приближается циклон с Атлантики

28.11.2023 17:00

Погода в Липецке