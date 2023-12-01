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сегодня, 16:34

Средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет

24
#продолжительность жизни

Об этом заявил глава государства.

Средняя продолжительность жизни россиян по итогам 2023 года составит 74 года, - заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".

По его словам, слаженная работа правительства, Минздрава, региональных властей и медицинских работников позволила достичь достойных результатов, "первый из которых, конечно же, — рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни", - передает ТАСС.

По итогам года она составит около 74 лет", - сказал глава государства.

24
#продолжительность жизни

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