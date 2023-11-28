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Крупнейший в мире айсберг оказался под угрозой разрушения
В середине ноября крупнейший в мире айсберг А23а вышел на чистую воду в Южном океане и оказался под угрозой разрушения.
"Крупнейший в мире айсберг А23а в середине ноября 2023 года в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане. По мнению специалистов Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института, в ближайший месяц он войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование, или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет", - отмечается в сообщении.
На текущий момент площадь айсберга составляет около 4170 кв. км, что вдвое больше площади Санкт-Петербурга.
Уточняется, что один из самых гигантских айсбергов откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнер в 1986 году, затем более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэдделла.
Весной 2023 года он начал активный дрейф в сторону кромки льда. За антарктическую зиму, двигаясь вдоль берегов Антарктического полуострова, он преодолел свыше 2 тыс. км, не потерпев существенных потерь в площади.
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23.11.2023 10:46В мире