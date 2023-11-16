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46 минут назад

В рамках программы реновации на НЛМК открыли еще один здравпункт

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#здравоохранение
В рамках программы реновации на НЛМК открыли еще один здравпункт

На Новолипецком металлургическом комбинате после реконструкции открыт здравпункт доменного цеха №2 для более 1200 сотрудников предприятия. Проект реализован в рамках стартовавшей в этом году программы комплексной реновации цеховых здравпунктов.

В ходе реконструкции заменены инженерные сети, системы электроснабжения, отремонтировали кабинеты и холл, установлена новая медицинская мебель.

Здравпункт оснащен всем необходимым оборудованием для эффективного оказания экстренной и неотложной медицинской помощи: высокотехнологичным автоматическим наружным дефибриллятором, аппаратом электрокардиографии и искусственной вентиляции легких и другим оборудованием. 

После реконструкции в здравпункте установили дополнительный терминал для электронных медосмотров, поэтому сотрудники проходят осмотр в два раза быстрее. Аппарат измеряет давление, пульс, температуру тела, также тестирует на алкоголь - все показатели считываются одновременно. 

- Медосмотры позволяют на постоянной основе отслеживать показатели здоровья сотрудников, при необходимости своевременно направлять на консультацию к врачу. Работники комбината и подрядных организаций обращаются в здравпункты за консультацией, профилактикой, а в случае необходимости, за оказанием помощи. Наша задача сделать такие посещения максимально комфортными, - рассказала руководитель направления дирекции по охране труда и промышленной безопасности НЛМК Рита Шамсутдинова.

Программой реновации предусмотрено постепенное обновление всех 18 здравпунктов предприятия до 2027 года. В этом году выполнили ремонты в здравпунктах автотранспортного управления и второго доменного цеха. Модернизация здравпунктов НЛМК продолжится. Следующим объектом станет здравпункт в управлении железнодорожного транспорта.

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#здравоохранение
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