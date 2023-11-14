В пруду села Троицкое утонул 65-летний рыбак

Мужчина выпал из лодки на середине водоёма.

Сегодня утром из пруда в селе Троицкое Липецкого района достали тело 65-летнего рыбака. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



По предварительной информации, мужчина отправился на рыбалку вместе с другом. Он один выплыл на лодке на середину водоёма и упал в воду. Его товарищ вызвал спасателей, позвонив по номеру «112». Но когда рыбака вытащили из воды, было уже поздно.



Причина смерти мужчины ещё устанавливается.





