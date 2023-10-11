37-летний мужчина убил мать кулаком после того, как выпил две бутылки водки

По его словам, она первой ударила его по щеке.

Вчера утром бригада «скорой помощи» констатировала смерть 63-летней женщины в деревне Маслово Становлянского района. «Скорая» приехала в село по вызову сына женщины. Он сообщил, что, проснувшись, обнаружил мать лежащей на полу без признаков жизни. Заподозрив криминальную причину смерти пенсионерки, врач вызвал оперативно-следственную группу.



Уже через час Елецкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Липецкой области по возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») — 37-летний мужчина признался, что накануне вечером избил свою мать.



По информации пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу о прямой причинно-следственной связи между полученными женщиной травмами и ее смертью.



На допросе подозреваемый, ранее, кстати, судимый по 222-й «оружейной» статье УК РФ, рассказал, что жил с матерью душа в душу, совместно с ней вел домашнее хозяйство, выращивал коз. В понедельник утром, 9 октября, он сходил в сельский магазин, купил две бутылки водки, и пять литров пива. Не доходя до дома, выпил два литра пива. Оставшееся спиртное они с матерью взяли с собой, когда пошли в гости к ее брату-инвалиду. Там, в гостях, он и с дядей выпили все пиво и всю водку (родственник поставил на стол две своих бутылки водки). Потом он поссорился с матерью, которая уговаривала его пойти домой. Когда мать ударила его по щеке, он взорвался и стал избивать ее кулаками. Она пошатнулась, ударилась затылком о стену, упала на пол. А он пошел спать.



Сегодня следователь будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.