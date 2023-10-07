В Липецкой области завтра дождливо, ветрено и до +11

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов с Атлантики – погода ожидается неустойчивой, с дождями и порывистым ветром до 15-20 м/сек.

Температура воздуха будет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 октября – 6-7 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 9 и 10 октября – 3-4 градуса тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью временами дожди, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 9-14 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью будет от +3 до +8 градусов, днем температура составит от +6 до +11 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью временами дожди, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем она составит от +8 до +10 градусов.

День 8 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 6 градусов мороза.