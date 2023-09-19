В Добринском районе женщина продала чужой «ВАЗ 21140» за 10 000 рублей

Хозяину машины теперь она должна выплатить 56 000 рублей.

Добринский районный суд взыскал с продавшей чужую машину женщины 56 тысяч рублей — сумму ущерба, причинённого преступлением. Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, потерпевший на время доверил женщине автомобиль «ВАЗ 21140», а та его продала за 10 000 рублей.



В результате женщина была осуждена приговором мирового суда по части 1 статьи 330 УК РФ за самоуправство.



Также хозяин «ВАЗ 21140» обратился в суд в порядке гражданского производства о взыскании с осужденной стоимости своего автомобиля. Суд эти требования удовлетворил и взыскал с женщины 56 тысяч рублей.