Происшествия

54 минуты назад

В Добринском районе женщина продала чужой «ВАЗ 21140» за 10 000 рублей

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#самоуправство #автомобиль
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В Добринском районе женщина продала чужой «ВАЗ 21140» за 10 000 рублей

Хозяину машины теперь она должна выплатить 56 000 рублей.

Добринский районный суд взыскал с продавшей чужую машину женщины 56 тысяч рублей — сумму ущерба, причинённого преступлением. Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, потерпевший на время доверил женщине автомобиль «ВАЗ 21140», а та его продала за 10 000 рублей.

В результате женщина была осуждена приговором мирового суда по части 1 статьи 330 УК РФ за самоуправство.

Также хозяин «ВАЗ 21140» обратился в суд в порядке гражданского производства о взыскании с осужденной стоимости своего автомобиля. Суд эти требования удовлетворил и взыскал с женщины 56 тысяч рублей.
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#самоуправство #автомобиль
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Комментарии (1)

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Липецкие басни

41 минуту назад
Да вобщем не дорого продала.
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