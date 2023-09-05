Автомобиль «Черри» снес столб под Липецком

На грязинском шоссе в районе заправки ЛТК автомобиль «Черри» вылетел на обочину и снес столб.По словам очевидцев, машина потеряла управления, выехала на встречную полосу и чудом ушла от столкновения с другими автомобилями. Но на обочине «Черри» остановил столб.Со слов водителя «Черри», его подрезал другой водитель, он резко затормозил, после чего автомобиль занесло.