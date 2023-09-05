Происшествия
сегодня, 17:04
Автомобиль «Черри» снес столб под Липецком
На грязинском шоссе в районе заправки ЛТК автомобиль «Черри» вылетел на обочину и снес столб.
По словам очевидцев, машина потеряла управления, выехала на встречную полосу и чудом ушла от столкновения с другими автомобилями. Но на обочине «Черри» остановил столб.
Со слов водителя «Черри», его подрезал другой водитель, он резко затормозил, после чего автомобиль занесло.
По словам очевидцев, машина потеряла управления, выехала на встречную полосу и чудом ушла от столкновения с другими автомобилями. Но на обочине «Черри» остановил столб.
Со слов водителя «Черри», его подрезал другой водитель, он резко затормозил, после чего автомобиль занесло.
Липчанин
КузьмичЬ
Столбы
Гость