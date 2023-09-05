Происшествия

сегодня, 17:04

Автомобиль «Черри» снес столб под Липецком

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#ДТП #столб
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Автомобиль «Черри» снес столб под Липецком
На грязинском шоссе в районе заправки ЛТК автомобиль «Черри» вылетел на обочину и снес столб.

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По словам очевидцев, машина потеряла управления, выехала на встречную полосу и чудом ушла от столкновения с другими автомобилями. Но на обочине «Черри» остановил столб.

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Со слов водителя «Черри», его подрезал другой водитель, он резко затормозил, после чего автомобиль занесло.

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4 480
#ДТП #столб
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Комментарии (4)

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Липчанин

9 минут назад
Это заколдованный участок дороги , однажды низину там засыпали землей , в которой жили лесные черти когда строили дорогу там , они гадят и поэтому аура там плохая , хоть и дорога там широкая и ровная все равно там постоянно бьются и в Юшинском пруду кикимора живет !
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КузьмичЬ

33 минуты назад
За тормозами как и за рулевым механизмом следить надо! Тогда не будет заноса. А тут и АБС наверное не работало, да и тормозные диски все кривые и изношенные.
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Столбы

44 минуты назад
безнаказанно бегают и мешают движению автомобилей.Пора для столбов штрафы вводить.
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Гость

50 минут назад
Чем столбы провинились? Сколько их посносили в городе и области. Однако, лучше уж столб, чем человек
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