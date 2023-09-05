Заболеваемость педикулезом в Липецкой области выросла в два раза: вши нашли у 207 человек

Заразиться педикулезом можно, померив шапку на рынке, в общественном транспорте, в бассейне, и даже в парикмахерской.

За 7 месяцев этого года в Липецкой области зарегистрировано 207 случаев педикулеза, что в 2,1 раза выше показателей за аналогичный период 2022 года (в прошлом году за 7 месяцев было 179 случаев). 45,9% случаев педикулёза зарегистрировано среди детей до 14 лет.



В то же время заболеваемость педикулёзом оказалась в 2,2 раза ниже среднего многолетнего показателя (448 случаев).



Педикулез — это паразитарное заболевание кожи, возбудителем которого являются вши. На человеке паразитируют три вида вшей: платяная (живёт в складках белья и другой одежды, особенно в швах), головная (живёт и размножается в волосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке и темени) и лобковая (живёт в волосах лобка, бровей, ресниц, усов, подмышечных впадин).



«Увеличение заболеваемости в текущем году связано со снятием ограничительных мероприятий, введенных на фоне осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, активными контактами населения», – сообщили GOROD48 в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.



Для профилактики педикулеза необходимо избегать контакта с зараженными людьми, соблюдать правила личной гигиены: волосы ежедневно тщательно расчесывать и своевременно стричь, по возможности надо ежедневно мыться, менять нательное и постельное белье по мере загрязнения, но не реже чем через 7-10 дней, проводить регулярную уборку жилых помещений.



Среди других мер профилактики: не разрешайте ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос, так как через эти предметы передаются вши. Проводите взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия, осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения, внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий. Особенно бдительными нужно быть после каникул и пребывания детей в оздоровительных учреждениях.



От момента заражения вшами (педикулезом) до первых признаков болезни может пройти несколько недель. За лицами, контактировавшими с больным педикулезом, устанавливается медицинское наблюдение сроком на месяц.



«Многие считают, что педикулез – это удел грязных и не следящих за гигиеной людей, но оказывается вшам все равно, сколько раз в неделю вы моете голову. Исследования показали, что вошь любит чистые волосы и не боится воды, прекрасно плавает и бегает. Заразиться педикулезом можно, померив шапку на рынке, в общественном транспорте, в бассейне, и даже в парикмахерской. Заражение происходит при тесном контакте с человеком, больным педикулезом, при использовании общих предметов: расчесок, головных уборов, одежды, постельных принадлежностей», – добавляют в Роспотребнадзоре.



Проблема педикулеза в Липецкой области остается актуальной. Ежегодно регистрируются от 200 до 1000 случаев заболевания, из них 150–700 дети.