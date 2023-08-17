За что Боцман перерезал горло Вдове?

В убитой обвиняемому нравилась щедрость — она всегда могла дать взаймы. Отрицательной ее чертой он назвал хвастовство своей добротой.

Заместитель прокурора Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по обвинению 55-летнего Александра А. В убийстве знакомой.



Утром 26 марта житель Чаплыгина Александр А. сообщил в службу «112», что в нашел в своей квартире на улице Оборонной труп знакомой. Она сидела в офисном кресле с перерезанным горлом, а вокруг все было в крови.



Александр сразу вызвал подозрение, его задержали, но не смогли допросить сразу — он был мертвецки пьян. Позже мужчина в деталях рассказал, как провел предшествующие два дня, но так и не вспомнил событий, предшествовавших убийству.



Утром 24 марта Александр, охранник ЧОПа, вернулся домой с трехсуточного дежурства. Он пил пиво с вяленой путассу, оплатил кредит в банке, купил в «Пятерочке» корм коту, раздавил чекушку с приятелем, заснул под аудиокнигу на планшете. Утром 25-го отправился на рынок, откуда привез домой мешок ржи, купленной для деревенского друга. Затем к нему с бутылкой самогона пришла Вдова — так называли его знакомую Наталью. Он выпил рюмку, вышел на улицу и всю ночь проспал на лавочке. А следующее его воспоминание — труп с перерезанным горлом в кресле.



В ходе расследования Следственный комитет выяснил данные о личности Александра. Оказалось, что он запойный алкоголик. Но на допросе мужчина заявил, что спиртное употребляет по мере возможности, а на работе не позволяет себе ни капли. Вдову охарактеризовал как многогранную личность. Наталья нравилась ему щедростью — она всегда могла дать взаймы, не нравилась хвастовством своей добротой и злоупотреблением спиртным. Вдова была его подругой, которая часто была у него в гостях, занималась с ним сексом.



С марта по июнь подозреваемый отрицал свою причастность к убийству. Но следователь обратил внимание на массу звонков, которые Александр совершил с шести часов утра 26 марта, до того, как набрать номер «112». Оказалось, Боцман, как его звали приятели, лихорадочно обзванивал собутыльников с одним вопросом: что ему делать с трупом? Одному из своих знакомых он сказал прямо, что убил Вдову. В итоге, поджатый уликами, признался в умышленном убийстве, но так и не сообщил о мотиве преступления. Кстати, на шее убитой судебные медики нашли еще и странгуляционную борозду — убийца душил женщину веревкой.