Сегодня в Липецке: автобусы главных маршрутов поедут по новому, самокатчики продолжают сбивать людей

Рассказываем всё, что нужно знать про наступивший понедельник.

Без осадков

Погода будет не особенно жаркой даже для конца лета – 24-26 градусов. При этом синоптики обещают, что день пройдёт без дождей.







Отключение воды

Из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 запланировано отключение холодной воды на улицах Вавилова, 2, 4, 12; Гагарина, 28, 30; Новокарьерной, 18, 30; Шевченко, 1, 5, 7, 20, 22, 24, а также в частном секторе улиц Городовикова, Жактовской, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, Урицкого.







Отключения света

Ремонтировать будут и электросети, из-за чего с 9:00 до 17:00 пропадёт свет на улицах Вольной, 13, 15; Гайдара, 1, 1а, 2а, 2б, 4; Лучистой, 15, 40; Нахимова, 5; Новой, 38: Прокатной, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21; Просторной, 2, 12; Суворова, 13, 15а; Раздольной, 34; Совхозной, 128а; Утренней, 1, Ясной, 11. В эти же часы полностью обесточат улицы Академика Вавилова, Воровского, Одесскую, Осипенко, Отрадную, Станционную, Тельмана, Шевченко, а также площадь Героев и садоводство «Липецкстрой».







Пробки

С первыми пробками недели липчане могли поздравить друг друга ещё в пять утра. Заторы, помеченные на электронных картах красным цветом образовались на мосту через Каменный лог (в сторону Центрального рынка) и на Елецком шоссе. Как говорится, то ли ещё будет. Советуем не лениться, а потратить пару минут перед выездом на изучение «Яндес-пробок» или аналогичных приложений. Только так вы сможете избежать проблемных участков и выбрать по возможности оптимальный маршрут. Не опаздывайте!



