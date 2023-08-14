Сегодня в Липецке: автобусы главных маршрутов поедут по новому, самокатчики продолжают сбивать людей

Без осадков
Погода будет не особенно жаркой даже для конца лета – 24-26 градусов. При этом синоптики обещают, что день пройдёт без дождей.
Отключение воды
Из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 запланировано отключение холодной воды на улицах Вавилова, 2, 4, 12; Гагарина, 28, 30; Новокарьерной, 18, 30; Шевченко, 1, 5, 7, 20, 22, 24, а также в частном секторе улиц Городовикова, Жактовской, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, Урицкого.
Отключения света
Ремонтировать будут и электросети, из-за чего с 9:00 до 17:00 пропадёт свет на улицах Вольной, 13, 15; Гайдара, 1, 1а, 2а, 2б, 4; Лучистой, 15, 40; Нахимова, 5; Новой, 38: Прокатной, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21; Просторной, 2, 12; Суворова, 13, 15а; Раздольной, 34; Совхозной, 128а; Утренней, 1, Ясной, 11. В эти же часы полностью обесточат улицы Академика Вавилова, Воровского, Одесскую, Осипенко, Отрадную, Станционную, Тельмана, Шевченко, а также площадь Героев и садоводство «Липецкстрой».
Пробки
С первыми пробками недели липчане могли поздравить друг друга ещё в пять утра. Заторы, помеченные на электронных картах красным цветом образовались на мосту через Каменный лог (в сторону Центрального рынка) и на Елецком шоссе. Как говорится, то ли ещё будет. Советуем не лениться, а потратить пару минут перед выездом на изучение «Яндес-пробок» или аналогичных приложений. Только так вы сможете избежать проблемных участков и выбрать по возможности оптимальный маршрут. Не опаздывайте!
Раскопки на важнейшем перекрёстке
Понедельник начинается с не самой приятной новости для липчан. Сегодня «Квадра» начнёт ремонт теплотрассы прямо на проезжей части на перекрёстке улиц Водопьянова и Меркулова, из-за чего небольшой, но очень важный участок дороги будет перекрыт. Это внесёт свои коррективы в движение как личного, так и общественного транспорта. Неудобства продлятся до 31 августа. Место раскопок придётся объезжать автобусам и маршруткам №28, 306, 308к, 343, 345, 347, 352, 359.
Подробнее о том, как будет двигаться каждый маршрут можно прочитать здесь.
Сокольский мост готов наполовину
Подрядчик завершил ремонт части Сокольского моста, по которой можно двигаться в сторону центра города. Правда, ездить по ней теперь и в течение некоторого времени будут в обоих направлениях: по одной полосе в центр, по другой – в сторону Сокола.
А вторую часть моста закрыли на ремонт. Здесь тоже отремонтируют опоры и пролётные балки. Закончить работы планируют к концу года.
«Липецкий край – для туристов рай»
Под этим названием сегодня состоится одно из немногих в первый рабочий день недели культурных событий. В областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) открывается краеведческая выставка приуроченная к Дню Малой Родины в Липецкой области. Вниманию посетителей представят краеведческие справочники, туристские путеводители, фотоальбомы, полистать которые будет интересно и познавательно не только гостям города, но и коренным липчанам. Читатели узнают о заповедных тропах заповедника «Галичья Гора», познакомятся с уникальными образцами церковного зодчества, которыми изобилует Задонский район, по праву именуемый «русским Иерусалимом», удивятся невиданным пейзажам, открывающимся с Воргольских скал, узнают, где можно отведать традиционные блюда.
Библиотека работает в будние дни с 9:00 до 19:00, в воскресенье – с 10:00 до 19:00.
Правила пользования самокатами
В Липецке становится всё больше аварий с участием электросамокатов. Вроде бы и не автомобиль, но вред здоровью может причинить такой, что мало не покажется. Например, 8 августа на улице Катукова 28-летняя девушка на скорости сбила 7-летнего малыша, которого пришлось доставить в больницу.
В ГИБДД напомнили основные правила пользования электросамокатами.
- В соответствии с ПДД человек, управляющий электросамокатом, не должен подвергать опасности пешеходов и создавать им помех в движении. В таком случае необходимо спешиться или снизить скорость до скорости движения пешеходов.
- Движение водителей электросамокатов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных ПДД, должно осуществляться только в один ряд. При этом водителям электросамокатов запрещается обгон, объезд с левой стороны транспортного средства.
- Движение лиц, использующих для передвижения СИМ, разрешается со скоростью не более 25 км/ч.
За нарушение по ст. 12.29 КОАП предусмотрено наказание в виде штрафа 800 рублей, а в случае причинения вреда здоровью в соответствии со ст. 12.30 КоАП РФ – штраф от 1000 до 1500 рублей. А нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в соответствии со ст. 264 УК РФ, может грозить наказанием вплоть до лишения свободы до двух лет.
Трудиться или отдыхать на пенсии?
Липецкие мужчины в старости рассчитывают на пенсию. А женщины продолжают работать. К такому выводу пришли в результате опроса исследователи SuperJob.
Средний размер пенсии по итогам 2022 года составил 17 824,70 руб., а достойной пенсией липчане считают почти в 2,4 раза большую сумму — 42 300 руб. Неудивительно, что и по достижении пенсионного возраста многие продолжают работать.
Среди липчан до 34 лет больше всего тех, кто по достижении пенсионного возрасте рассчитывает продолжать трудиться и дальше, и тех, кто хочет жить на сбережения. Чем старше респонденты, тем чаще они осознают, что не смогут накопить достаточную сумму денег и активно трудиться на пенсии вряд ли получится, и тем чаще они говорят, что будут жить на государственные выплаты.
Жить на личные сбережения рассчитывает почти каждый шестой (16%). На средства, вложенные в НПФ, надеются только 3%. Помощь детей в качестве главного источника дохода назвали 2% опрошенных.
Дорогие липчане! Впереди неделя трудовых подвигов и свершений. А ещё – разнообразных новостей, которые тоже не следует упускать из виду. Все главные новости Липецка и области собраны в одном месте – на GOROD48, просто не забывайте почаще к нам заходить. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного и всегда будете в курсе событий. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.