Ранним утром буйный липчанин набросился с кулаками и ногами на автомобили

Полиция изучает видеоролик, снятый очевидцами.

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Рано утром 27 июля напротив дома №94 на улице Депутатской, судя по внешним признакам, пьяный мужчина пытался проникнуть внутрь двух автомобилей: «Шкода» и «ВАЗ». Но так как машины были заперты, и открыть их, просто дёрнув за ручку двери не получалось, липчанин решил выразить свой гнев, пиная двери ногами и стуча по стеклам кулаками. А кульминацией стала попытка свернуть боковое зеркало заднего вида.



Очевидцы сняли происшествие на видео. По словам автора ролика, всё происходило 27 июля в 05:00.



«Прошу выложить видео, может, узнает кто-то свои машины, напишет заявление в полицию. Всё происходило напротив дома №94 по улице Депутатской со стороны магазина «Магнит», — отметил автор видеоролика.



— Полиция изучает видео, будет дана правовая оценка действиям гражданина, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.