Происшествия

сегодня, 11:20

Ранним утром буйный липчанин набросился с кулаками и ногами на автомобили

15 1977
#авто
3

Полиция изучает видеоролик, снятый очевидцами.

Рано утром 27 июля напротив дома №94 на улице Депутатской, судя по внешним признакам, пьяный мужчина пытался проникнуть внутрь двух автомобилей: «Шкода» и «ВАЗ». Но так как машины были заперты, и открыть их, просто дёрнув за ручку двери не получалось, липчанин решил выразить свой гнев, пиная двери ногами и стуча по стеклам кулаками. А кульминацией стала попытка свернуть боковое зеркало заднего вида.

Очевидцы сняли происшествие на видео. По словам автора ролика, всё происходило 27 июля в 05:00.

«Прошу выложить видео, может, узнает кто-то свои машины, напишет заявление в полицию. Всё происходило напротив дома №94 по улице Депутатской со стороны магазина «Магнит», — отметил автор видеоролика.

— Полиция изучает видео, будет дана правовая оценка действиям гражданина, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
15 1977
#авто
3

Комментарии (15)

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Сторожила

1 минуту назад
Раньше хоть кто-то улицы патрулировал хотя бы центральные. А сейчас творю-что хочу.
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Суровый липчанин

7 минут назад
Раз мэрия не хочет бороться с парковками во дворах - будем бороться своими силами.
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Коротко время

23 минуты назад
пока КБ не откроется, а режиссер видео мог бы и крикнуть дурачку с балкона перестать фигней страдать, может и сразу бы ушел
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Коммунист(ватный)

30 минут назад
Настоящий патриот! Отечественную только погладил, а буржуинской навтыкал... Ну или попытался, по крайней мере))))
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гость

34 минуты назад
пока снимали надо было вызвать полицию
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Неравнодушный гражданин

40 минут назад
Борется со стихийными парковками. Соль земли русской. Другой бы равнодушно прошёл мимо)))
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Патриот

сегодня, 11:47
Прям как в Париже..
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+

сегодня, 11:46
Сколько же отмороженных на всю голову носит матушка Земля?!.. Другие Родину защищают, а этО...
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Аа

сегодня, 11:43
может это его автомашинка, а ключи забыл\потерял\жена забрала?
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й

сегодня, 11:43
Бесхозные авто - жертвы всего на свете.
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