«Вода в стакане шумела, а в сыром яйце было похожее на червя тёмное пятно»

Пенсионерку обокрали на 65 000 рублей под видом снятия порчи и продажи покрывала.

Тербунский районный суд вынес приговор 48-летней цыганке, под видом продажи покрывала и снятия порчи обокравшей пенсионерку на 65 000 рублей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 26 августа 2022 года женщине нужны были деньги и она решила продать имеющееся в хозяйстве новое покрывало. В компании двоих родственниц — сестры и внучки она пошла по домам на улице Мира в селе Долгоруково. И в одном из домов подвернулась удача: пенсионерка, которая сначала не хотела покупать покрывало и пыталась отвязаться от цыганки, в конце концов заинтересовалась рассказами про снятие порчи, и достала из доски для игры в нарды 5000 рублей, с которыми гостья стала проводить какие-то манипуляции с использованием стакана с водой, тряпки и сырого яйца.



Пор словам потерпевшей, цыганка переворачивала стакан, при этом вода шумела, потом разбила яйцо и показала там какое-то тёмное пятно, похожее на червя, и сказала, что это порча. Все эти фокусы продолжались минут десять. Остальные две гостьи сидели на диване в прихожей и внутрь дома не проходили.



И в какой-то момент манипуляций с яйцом и стаканом продавец покрывала успела похитить ещё 60 000 рублей, которые были спрятаны в доске для нардов. 5000 рублей, понадобившихся для процедуры снятия порчи, пожилой женщине также не вернули. Но при этом цыганка почему-то забрала не все деньги — 35 000 рублей в доске для нардов ещё остались.



Украденные деньги женщина потратила. В суде вину она признала, к моменту рассмотрения дела попросила прощение и компенсировала пенсионерке часть ущерба — вернула 7000 рублей.



В результате 48-летнюю цыганку признали виновной в краже и по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ назначили 360 часов обязательных работ.