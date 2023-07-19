Общество

сегодня, 09:45

В МУ «Управление капительного ремонта» Липецка появился отдел по надзору за концессиями

12 515
#концессия
В МУ «Управление капительного ремонта» Липецка появился отдел по надзору за концессиями

Пока в нем — всего три человека, так как «работа по концессиям только начинается».

В декабре прошлого года тогда еще первый вице-мэр Липецка Вадим Негробов сообщил депутатам Липецкого горсовета, что в составе МУ «Управление капитального ремонта» появится отдел по контролю за концессиями:

– По примеру Тюмени мы создадим в управлении капремонта два отдела. Один из них будет заниматься прежней деятельностью, ремонтами, второй – контролем над концессиями. Сейчас у главы города на согласовании находится штатное расписание обновленного ведомства. В своем новом виде управление капремонта заработает, ориентировочно, с февраля.

Однако реорганизация муниципального управления началась только в апреле и до сих пор еще не закончилась. Об этом членам комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию сообщил начальник МУ «Управление капительного ремонта» Олег Лустин.

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После реформы учреждение изменит свое название на муниципальное управление жилищно-технического контроля. В нем уже появился отдел сопровождения концессионных соглашений, в котором пока три сотрудника. «Потому что работа по концессиям только начинается». В ответ на это первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев попросил вице-мэра-председателя департамента ЖКХ Ирину Вербецкую сделать контроль над концессиями приоритетом.

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Мэрия Липецка до начала этого года имела скромный опыт работы с концессиями. В такую, образно говоря, аренду, предполагающую по истечении ее срока возврат недвижимого и движимого имущества в муниципальную собственность, городская администрация сдала бизнесу несколько бань и построила крытый футбольный манеж в поселке Матырский. С этого года в Липецк пришли монополисты. Напомним, что ГК «Росводоканал» взял в Липецке в концессию бывший комплекс водоснабжения и водоотведения ЛГЭКа, а также станцию аэрации, намереваясь вложить в течение 10 лет в их реконструкцию 20,6 миллиарда рублей (в ценах прошлого года), а липецкая дочка екатеринбургского ООО «Группа Мовиста» по концессии стоимостью 14,5 млрд рублей должна к 1 декабря 2025 года реконструировать всю сеть городского электротранспорта: отремонтировать депо, заменить 40,8 км трамвайных путей, построить новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова, купить 46 односекционных вагонов и 10 электробусов.
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#концессия

Комментарии (12)

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парторг

18 минут назад
Фауст, Европейские тЭрмины, чё.
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Фауст

26 минут назад
А по-русски можно как-то это сказать..?
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Сергей

29 минут назад
Манилов, да, безнадзорную комиссию за надзором.
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Манилов

55 минут назад
А еще надо создать комиссию по надзору за комиссией... ну вобщем мы поняли...
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Иоанн Богослов

56 минут назад
Мэрия Липецка имела скромный опыт работы с конфессиями. Поэтому сейчас наломает таких дров, что мало не покажется. Это даже усматривается из одних только намерений.
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житель

сегодня, 10:14
Интересно,сколько стоит туда устроиться на работу?
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да уж

сегодня, 10:13
Должен быть креативный и амбициозный подход,по контролю за концессиями.
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Сергей

сегодня, 10:07
Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 13.06.2023) "О концессионных соглашениях"
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Алексей

сегодня, 10:04
После таких вложений трамвай обречен на дальнейшей развитие!
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Сергей

сегодня, 10:02
1. Контроль концедента за исполнением концессионного соглашения осуществляется уполномоченными концедентом в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона органами или юридическими лицами в лице их представителей, которые на основании концессионного соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
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