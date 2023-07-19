В МУ «Управление капительного ремонта» Липецка появился отдел по надзору за концессиями

Пока в нем — всего три человека, так как «работа по концессиям только начинается».





– По примеру Тюмени мы создадим в управлении капремонта два отдела. Один из них будет заниматься прежней деятельностью, ремонтами, второй – контролем над концессиями. Сейчас у главы города на согласовании находится штатное расписание обновленного ведомства. В своем новом виде управление капремонта заработает, ориентировочно, с февраля.



Однако реорганизация муниципального управления началась только в апреле и до сих пор еще не закончилась. Об этом членам комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию сообщил начальник МУ «Управление капительного ремонта» Олег Лустин.







После реформы учреждение изменит свое название на муниципальное управление жилищно-технического контроля. В нем уже появился отдел сопровождения концессионных соглашений, в котором пока три сотрудника. «Потому что работа по концессиям только начинается». В ответ на это первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев попросил вице-мэра-председателя департамента ЖКХ Ирину Вербецкую сделать контроль над концессиями приоритетом.







Мэрия Липецка до начала этого года имела скромный опыт работы с концессиями. В такую, образно говоря, аренду, предполагающую по истечении ее срока возврат недвижимого и движимого имущества в муниципальную собственность, городская администрация сдала бизнесу несколько бань и построила крытый футбольный манеж в поселке Матырский. С этого года в Липецк пришли монополисты. Напомним, что ГК «Росводоканал» взял в Липецке в концессию бывший комплекс водоснабжения и водоотведения ЛГЭКа, а также станцию аэрации, намереваясь вложить в течение 10 лет в их реконструкцию 20,6 миллиарда рублей (в ценах прошлого года), а липецкая дочка екатеринбургского ООО «Группа Мовиста» по концессии стоимостью 14,5 млрд рублей должна к 1 декабря 2025 года реконструировать всю сеть городского электротранспорта: отремонтировать депо, заменить 40,8 км трамвайных путей, построить новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова, купить 46 односекционных вагонов и 10 электробусов. В декабре прошлого года тогда еще первый вице-мэр Липецка Вадим Негробов сообщил депутатам Липецкого горсовета, что в составе МУ «Управление капитального ремонта» появится отдел по контролю за концессиями – По примеру Тюмени мы создадим в управлении капремонта два отдела. Один из них будет заниматься прежней деятельностью, ремонтами, второй – контролем над концессиями. Сейчас у главы города на согласовании находится штатное расписание обновленного ведомства. В своем новом виде управление капремонта заработает, ориентировочно, с февраля.Однако реорганизация муниципального управления началась только в апреле и до сих пор еще не закончилась. Об этом членам комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию сообщил начальник МУ «Управление капительного ремонта» Олег Лустин.После реформы учреждение изменит свое название на муниципальное управление жилищно-технического контроля. В нем уже появился отдел сопровождения концессионных соглашений, в котором пока три сотрудника. «Потому что работа по концессиям только начинается». В ответ на это первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев попросил вице-мэра-председателя департамента ЖКХ Ирину Вербецкую сделать контроль над концессиями приоритетом.Мэрия Липецка до начала этого года имела скромный опыт работы с концессиями. В такую, образно говоря, аренду, предполагающую по истечении ее срока возврат недвижимого и движимого имущества в муниципальную собственность, городская администрация сдала бизнесу несколько бань и построила крытый футбольный манеж в поселке Матырский. С этого года в Липецк пришли монополисты. Напомним, что ГК «Росводоканал» взял в Липецке в концессию бывший комплекс водоснабжения и водоотведения ЛГЭКа, а также станцию аэрации, намереваясь вложить в течение 10 лет в их реконструкцию 20,6 миллиарда рублей (в ценах прошлого года), а липецкая дочка екатеринбургского ООО «Группа Мовиста» по концессии стоимостью 14,5 млрд рублей должна к 1 декабря 2025 года реконструировать всю сеть городского электротранспорта: отремонтировать депо, заменить 40,8 км трамвайных путей, построить новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова, купить 46 односекционных вагонов и 10 электробусов.