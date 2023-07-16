НЛМК Live

35 минут назад

На НЛМК сняли клип ко Дню металлурга

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#День металлурга

Клип снимали в пяти регионах России.

Песню для ролика написали специально к празднику, а героями клипа стали сотрудники разных площадок компании. География съемок впечатляет: Липецкая, Белгородская, Калужская и Свердловская области, Алтайский край. 

— Мы хотели показать душевную историю о том, что каждый сотрудник компании является частицей большого целого. О том, что Группа НЛМК, — это огромный стальной механизм, у которого есть сердце и это сердце - люди, — рассказал об идее создания клипа пресс-секретарь компании.

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#День металлурга
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Бизнес

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