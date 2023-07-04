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У усманца нашли полкилограмма пороха

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#оружие #боеприпасы
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У усманца нашли полкилограмма пороха

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины за незаконное хранение взрывчатых веществ.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 18 апреля этого года в доме у обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли 521 грамм пороха.

Действия мужчины квалифицированы следствием по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Санкции этой статьи предусматривают наказание до восьми лет лишения свободы.
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#оружие #боеприпасы
2

Комментарии (1)

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