У усманца нашли полкилограмма пороха

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины за незаконное хранение взрывчатых веществ.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 18 апреля этого года в доме у обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли 521 грамм пороха.



Действия мужчины квалифицированы следствием по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Санкции этой статьи предусматривают наказание до восьми лет лишения свободы.