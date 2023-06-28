Происшествия
сегодня, 12:56
Дело о смертельном избиении соседа тростью дошло до суда
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
В Усмани направлено в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта трагедия разыгралась 8 января этого года в период с 01:00 до 14:00 в одном из домов по улице Средняя в селе Крутченская Байгора Усманского района.
Напомним, 8 января жители села Крутченская Байгора Усманского района нашли на дороге недалеко от частного дома тело 56-летнего местного жителя. Судмедэксперты установили, что мужчина умер от множественных переломов ребер. Под подозрение попал его 52-летний сосед, с которым мужчина выпивал незадолго до смерти. Подозреваемый в этот же день был задержан.
По версии следствия, ранее судимый пьяный мужчина пришел в дом к своему знакомому, между мужчинами в ходе разговора возникла ссора, в результате которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее 22 ударов ногами, руками и тростью по голове, рукам, ногам, туловищу, грудной клетке.
От полученных травм хозяин дома скончался.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Усманцу грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото пресс-службы СУ СК России по Липецкой области
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта трагедия разыгралась 8 января этого года в период с 01:00 до 14:00 в одном из домов по улице Средняя в селе Крутченская Байгора Усманского района.
Напомним, 8 января жители села Крутченская Байгора Усманского района нашли на дороге недалеко от частного дома тело 56-летнего местного жителя. Судмедэксперты установили, что мужчина умер от множественных переломов ребер. Под подозрение попал его 52-летний сосед, с которым мужчина выпивал незадолго до смерти. Подозреваемый в этот же день был задержан.
По версии следствия, ранее судимый пьяный мужчина пришел в дом к своему знакомому, между мужчинами в ходе разговора возникла ссора, в результате которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее 22 ударов ногами, руками и тростью по голове, рукам, ногам, туловищу, грудной клетке.
От полученных травм хозяин дома скончался.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Усманцу грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото пресс-службы СУ СК России по Липецкой области