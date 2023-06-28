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31 минуту назад
Мошенника из Ростова-на-Дону освободили из-под стражи в зале суда
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Александра Баграева признали виновным в трёх эпизодах мошенничества и приговорили к 1 году 9 месяцев исправительных работ.
Правобережный районный суд вынес приговор 27-летнему жителю Ростова-на-Дону Александру Баграеву за три эпизода мошенничества по части 2 статьи 159 УК РФ. Он обманул двух липчанок и одну пенсионерку из села Синявка Грязинского района в общей сложности на 421 тысячу рублей. Никто из потерпевших в суд не пришёл.
В первом случае потерпевшая отдала 172 тысячи рублей, во втором — 150 тысяч, в третьем — 99 тысяч. Первые два случая мошенничества произошли 19 января этого года, последний — 21 января, но после него предполагаемого курьера задержали, деньги этой потерпевшей он вернул.
Александр Баграев вину признал по всем трём эпизодам, дело рассматривали в особом порядке. Гособвинитель запросила наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, адвокат — наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
В результате с учётом состояния здоровья подсудимого, признания вины, возмещения ущерба одной потерпевшей, наличия годовалого ребенка Александра Баграева признали виновным по всем трем эпизодам мошенничества и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорили к 1 году 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Также ему зачтут один день содержания под стражей за три дня исправительных работ. А в СИЗО он провел полгода.
В первом случае потерпевшая отдала 172 тысячи рублей, во втором — 150 тысяч, в третьем — 99 тысяч. Первые два случая мошенничества произошли 19 января этого года, последний — 21 января, но после него предполагаемого курьера задержали, деньги этой потерпевшей он вернул.
Александр Баграев вину признал по всем трём эпизодам, дело рассматривали в особом порядке. Гособвинитель запросила наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, адвокат — наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
В результате с учётом состояния здоровья подсудимого, признания вины, возмещения ущерба одной потерпевшей, наличия годовалого ребенка Александра Баграева признали виновным по всем трем эпизодам мошенничества и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорили к 1 году 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Также ему зачтут один день содержания под стражей за три дня исправительных работ. А в СИЗО он провел полгода.
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