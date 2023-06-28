Происшествия

31 минуту назад

Мошенника из Ростова-на-Дону освободили из-под стражи в зале суда

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#мошенничество
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Александра Баграева признали виновным в трёх эпизодах мошенничества и приговорили к 1 году 9 месяцев исправительных работ.

Правобережный районный суд вынес приговор 27-летнему жителю Ростова-на-Дону Александру Баграеву за три эпизода мошенничества по части 2 статьи 159 УК РФ. Он обманул двух липчанок и одну пенсионерку из села Синявка Грязинского района в общей сложности на 421 тысячу рублей. Никто из потерпевших в суд не пришёл. 

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В первом случае потерпевшая отдала 172 тысячи рублей, во втором — 150 тысяч, в третьем — 99 тысяч. Первые два случая мошенничества произошли 19 января этого года, последний — 21 января, но после него предполагаемого курьера задержали, деньги этой потерпевшей он вернул.

Александр Баграев вину признал по всем трём эпизодам, дело рассматривали в особом порядке. Гособвинитель запросила наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, адвокат — наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

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В результате с учётом состояния здоровья подсудимого, признания вины, возмещения ущерба одной потерпевшей, наличия годовалого ребенка Александра Баграева признали виновным по всем трем эпизодам мошенничества и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорили к 1 году 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Также ему зачтут один день содержания под стражей за три дня исправительных работ. А в СИЗО он провел полгода.
2 532
#мошенничество
3

Комментарии (2)

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Житель

19 минут назад
Вот так вот...,он конечно исправится...
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Соседка

22 минуты назад
Это чем же он,бедняга,страдает в свои 27 годков таким,что и в тюрьму не берут?
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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