Происшествия

сегодня, 11:25

В Липецке начался суд над предполагаемым курьером мошенников из Ростова-на-Дону

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#мошенничество
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27-летний мужчина обвиняется в обмане липчан на 421 тысячу рублей.

Правобережный районный суд сегодня начал рассматривать уголовное дело о мошенничестве в отношении 27-летнего жителя Ростова-на-Дону Александра Баграева. Он обвиняется в обмане липчан на 421 тысячу рублей.

По версии следствия, в декабре прошлого года Александр Баграев решил подрабатывать курьером мошенников. В результате он стал участником классической преступной схемы обмана «ваш родственник попал в беду»: его неизвестные сообщники звонили жителям Липецкой области и требовали передать им деньги за освобождение родственников от уголовной ответственности за совершение ДТП, которых на самом деле не было, а ростовчанин забирал у обманутых деньги.

В деле о мошенничестве три эпизода: в первом случае потерпевший отдал 172 тысячи рублей, во втором — 150 тысяч, в третьем — 99 тысяч. 

Так, 19 января 2023 года жертвой мошенников стала липчанка с улицы Курчатова, которая  отдала за освобождение от уголовной ответственности совершившей ДТП дочери (в результате якобы пострадала девушка) 172 тысячи рублей.

В тот же день женщина с проспекта  60 лет СССР передала «водителю следователя» 150 тысяч рублей вместе наволочкой, простыней и полотенцем. А всего за ДТП, совершенное сыном, в котором пострадала девушка, изначально нужно было заплатить миллион рублей. 

Третья пострадавшая - из села Синявка Грязинского района 21 января передала 99 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности дочери за ДТП. Вместе с деньгами женщина отдала наволочку, полотенце, простыню, мыло и туалетную бумагу. Но 21 января предполагаемого курьера задержали. 

Последней пострадавший подсудимый полностью возместил ущерб. 

Действия подсудимого квалифицированы следствием по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба).

Александр Баграев вину признал по всем трём эпизодам, дело рассматривают в особом порядке.

Гособвинитель запросила наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, адвокат - наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Мужчина женат, имеет годовалого ребенка. 


313
#мошенничество
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