Общество
31 минуту назад
Благоустроенный к чемпионату мира сквер зарастает травой
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Любимый липчанами сквер на улице Ворошилова все больше приходит в упадок. Бетонное ограждение клумб осыпается. А в самих клумбах растет трава.
Как сообщили в управлении главного смотрителя Липецка, клумбы будут окошены сотрудниками «Зеленхоза». Бетонные конструкции сквера ремонтировали и красили в 2022 году. На этот год ремонты не запланированы.
Сквер на улице Ворошилова благоустроен в 2018 году к чемпионату мира по футболу. Тогда ожидалось, что липецкий стадион «Металлург» станет тренировочной базой одной из команд. На благоустройство сквера было потрачено 35 миллионов бюджетных рублей.
Как сообщили в управлении главного смотрителя Липецка, клумбы будут окошены сотрудниками «Зеленхоза». Бетонные конструкции сквера ремонтировали и красили в 2022 году. На этот год ремонты не запланированы.
Сквер на улице Ворошилова благоустроен в 2018 году к чемпионату мира по футболу. Тогда ожидалось, что липецкий стадион «Металлург» станет тренировочной базой одной из команд. На благоустройство сквера было потрачено 35 миллионов бюджетных рублей.
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шесть заместителей