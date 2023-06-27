Общество

31 минуту назад

Благоустроенный к чемпионату мира сквер зарастает травой

1 306
#сквер #благоустройство
Благоустроенный к чемпионату мира сквер зарастает травой
Любимый липчанами сквер на улице Ворошилова все больше приходит в упадок. Бетонное ограждение клумб осыпается. А в самих клумбах растет трава.









Как сообщили в управлении главного смотрителя Липецка, клумбы будут окошены сотрудниками «Зеленхоза». Бетонные конструкции сквера ремонтировали и красили в 2022 году. На этот год ремонты не запланированы.

Сквер на улице Ворошилова благоустроен в 2018 году к чемпионату мира по футболу. Тогда ожидалось, что липецкий стадион «Металлург» станет тренировочной базой одной из команд. На благоустройство сквера было потрачено 35 миллионов бюджетных рублей.
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#сквер #благоустройство

Комментарии (1)

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шесть заместителей

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Всё под жёстким контролем.
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