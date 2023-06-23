Общество

45 минут назад

«Когда ты станешь большим, сын»: главными звёздами «Липецких зорь» стали родители и погода

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#Липецкие зори #выпускной
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Праздник продолжается в школах.

На площади Ленина-Соборной отгремели «Липецкие зори». В этом году – без звёзд и салюта, но не менее душевно и трогательно.

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Траты родителей выпускников на наряды, причёски и макияж давно подсчитаны, эмоции – бесценны. А главные эмоции сегодня ребятам подарила не какая-нибудь заезжая звезда, а погода (ведь в конце концов не подвела!) и родители, которые исполнили на сцене песню Дениса Клявера с такими актуальными строками:

«Когда ты станешь большим, сын,
Мне очень хочется знать, дочь,
Мне очень хочется верить,
Что ты откроешь все двери,
Не бойся что-то менять».

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Среди поющих родителей оказалось сразу два экс-начальника городского департамента образования – Евгений Павлов и Александр Мочалов, дети которых сегодня тоже выпускаются из школы.

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Анастасия Мочалова говорит, что выступление папы ей очень понравилось, тем более, что номер дома он ни разу не репетировал – готовил сюрприз дочке.

Нынешний начальник департамента образования Светлана Бедрова в разговоре с GOROD48 вспомнила свой выпускной и платье. 

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– Моё платье, конечно, не было таким шикарным, как сейчас. Но я его отлично помню: белое, чуть ниже колена, с пышной юбкой. Платье мне шили. И это было очень занимательным событием – возникали большие сложности с поиском материала. А вот ходить парами на выпускной в 1989-м году было не принято! Что больше всего запомнилось? Наверное, сам момент вручения аттестатов и встреча рассвета.

То есть получается – запомнились как раз липецкие зори!

Сейчас вместо белых платьев – образы необычные и даже эпатажные. Например, Алёна Попова из лицея №66 пришла на «Липецкие зори» в костюме Круэллы.

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- Круэлла обозначает будущее. А выпускной – это шаг в будущее, – отметила Алёна.

- Вы переходите из школьной жизни во взрослую, позади 11 лет учёбы и ЕГЭ, впереди – интересная насыщенная жизнь, – отметила со сцены глава Липецка Евгения Уваркина. – Я желаю вам смелости, уверенности в том, что у вас всё получится, старайтесь, ставьте амбициозные задачи, идите к своей мечте. Выше – наше будущее. Вы – будущее Липецка и нашей страны.

Вслед за Евгенией Уваркиной слово взяли участники спецоперации, которые первым делом пожелали мирного неба над головой и передали привет от товарищей с передовой. Военные чествовали лучших из лучших – стобалльников. Начали, конечно, со стобалльника по истории и географии. А как же иначе? 

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Среди тех, кто удостоился права выйти на сцену, были и ребята, которые набрали самое большое суммарное количество баллов на ЕГЭ. Их имена и фамилии также транслировались на большом экране.

Правда, на экран и сцену смотрели далеко не все из выпускников. У здания правительства Липецкой области – своя тусовка. И там не менее интересно. 

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Внешность обманчива! Липецкие выпускники – даже самые эпатажные видят себя в недалёком будущем пластическими хирургами, блогерами-миллионниками, коучами и программистами. А ещё – хорошими и счастливыми людьми. И пусть у них всё получится!



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#Липецкие зори #выпускной
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Комментарии (2)

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Патриот

20 минут назад
Коучами?
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Дона Роза

23 минуты назад
Большому кораблю большое плаванье- выпускникам удачи и покорения вершин!
ответить
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