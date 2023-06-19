Происшествия

33 минуты назад

Водитель «Форда» дважды за день был пойман пьяным за рулем

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#ПДД #нарушение #пьяная езда
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Водитель «Форда» дважды за день был пойман пьяным за рулем

Автомобиль конфискован в пользу государства.

Данковский городской суд вынес приговор 39-летнему водителю: в декабре 2021 года мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, но 14 марта 2023 года дважды в течения дня попался пьяным за рулем.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ночью 14 марта мужчина сел за руль пьяным, его остановили сотрудники ДПС, отстранили от управления, машину поместили на штрафстоянку, а самого водителя направили на медицинское освидетельствование.

Но вечером тоже дня водитель забрал машину и отправился на ней в Данков. На трассе Липецк-Данков его снова остановили сотрудники ГИБДД, заметили признаки опьянения и направили на медицинское освидетельствование.

Суд признал мужчину виновным в пьяной езде. Его лишили прав на 2,5 года, назначили 250 часов обязательных работ, а автомобиль «Форд Фокус» конфискован в собственность государства.
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#ПДД #нарушение #пьяная езда
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Комментарии (2)

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