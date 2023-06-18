38 минут назад
Telegram-каналы сообщили о попытке повреждения релейных шкафов между липецкими станциями
По данным каналов SHOT и MASH, днем 15 июня между железнодорожными станциями «Чугун-1» и «Чугун-2» совершена попытка повреждения двух релейных шкафов
«Приехавшие на место оперативники установили, что на одном шкафу было погнуто запорное устройство, а на другом остались следы поджога, однако оба не были взломаны. Оборудование не получило повреждений, а движение поездов не было нарушено. На месте нашли крышку от бутылки, окурок сигареты, кусок жёлтой ткани и изоленты. Неудачливого диверсанта ищет полиция».
Канал MASH называет случившееся диверсией, направленной на срыв поставок промышленной продукции.
Добавим, что через станции «Чугун 1» и «Чугун 2» ЮВЖД проходит, как товарный, так и пассажирский поток между севером и югом страны.