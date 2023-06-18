Происшествия

38 минут назад

Telegram-каналы сообщили о попытке повреждения релейных шкафов между липецкими станциями

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#диверсия #
Telegram-каналы сообщили о попытке повреждения релейных шкафов между липецкими станциями

По данным каналов SHOT и MASH, днем 15 июня между железнодорожными станциями «Чугун-1» и «Чугун-2» совершена попытка повреждения двух релейных шкафов

Как сообщает Telegram-канал SHOT, попытку взлома одного из шкафов на перегоне между станциями «Чугун 1» – «Чугун 2» в пяти километрах от Липецка заметил работник железной дороги:

«Приехавшие на место оперативники установили, что на одном шкафу было погнуто запорное устройство, а на другом остались следы поджога, однако оба не были взломаны. Оборудование не получило повреждений, а движение поездов не было нарушено. На месте нашли крышку от бутылки, окурок сигареты, кусок жёлтой ткани и изоленты. Неудачливого диверсанта ищет полиция».

Канал MASH называет случившееся диверсией, направленной на срыв поставок промышленной продукции.

Добавим, что через станции «Чугун 1» и «Чугун 2» ЮВЖД проходит, как товарный, так и пассажирский поток между севером и югом страны.
472
#диверсия #

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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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