В России

26 минут назад

Более 50 новых кинотеатров откроются в новых регионах до конца 2023 года

13
#кинотеатры

Министр культуры Ольга Любимова рассказала «Известиям», что к концу 2023 года на новых территориях РФ откроется еще 29 кинотеатров.

«До начала спецоперации на территории Донбасса было два кинотеатра вообще, во всех четырех регионах. На сегодня их уже 22, к концу года будет 51», — рассказала Любимова.

По ее словам, большую роль в этом процессе играет Фонд кино, который взял на себя функции прокатчика на Донбассе.

Это не единственные культурные процессы, которые происходят на новых территориях при участии Минкультуры РФ — так, более 1,5 тыс. единиц реквизита передано в театры Донбасса, а Музей иконописи Андрея Рублева готовит большую экспозицию вместе с Луганским музеем.

 

13
#кинотеатры

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Бизнес

Еще в рубрике

#банки
Сбережения россиян в зарубежных банках достигли 5,8 трлн рублей

17 минут назад

В России
Врач перечислила смертельные болезни, которые передаются со слюной
#здоровье #болезни
Врач перечислила смертельные болезни, которые передаются со слюной

49 минут назад

В России
Росмолодежь планирует собрать миллион человек на День молодежи
#День молодежи #праздники
Росмолодежь планирует собрать миллион человек на День молодежи

сегодня, 15:32

В России
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых шестой раз подряд
#ключевая ставка #ЦБ РФ
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых шестой раз подряд

сегодня, 14:47

В России
Греция ощутила отсутствие российских туристов
#Греция #отдых
Греция ощутила отсутствие российских туристов

сегодня, 13:57

В России
Жители Петербурга получили СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат
#служба по контракту #оповещения
1
Жители Петербурга получили СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат

сегодня, 13:07

В России