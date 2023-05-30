Происшествия

42 минуты назад

Липчанку ограбили в гостях

3 605
#грабёж
2
Липчанку ограбили в гостях

Подозреваемый — ранее судимый за грабеж 43-летний мужчина задержан.

26 мая в липецкий отдел полиции № 6 обратилась 40-летняя женщина с заявлением о грабеже.

По словам потерпевшей, 22 мая её пригласил в гости знакомый. Они выпивали, поссорились и мужчина, применив насилие, отобрал у нее сумку, из которой похитил 7 000 рублей наличными. Ещё 2500 рублей мужчина перевел себе со счёта женщины через мобильное приложение в её телефоне.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемый – ранее судимый за грабеж 43-летний липчанин был задержан сотрудниками уголовного розыска. Решается вопрос о его аресте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
3 605
#грабёж
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Nezvany

14 минут назад
За всё надо платить
ответить

Попов Ю.

25 минут назад
муж на час нынче не дешево.
ответить

Внушаемый

31 минуту назад
Грабят и воруют ! А значит надо внести статью за тунядство ! Подрос- иди работай,зарабатывай ! Не ищи халявы !
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
57
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

На улице Юбилейной мужчина упал и умер
#смерть
6
На улице Юбилейной мужчина упал и умер

сегодня, 11:10

Происшествия
В усманской библиотеке обрушилось межэтажное перекрытие
#обрушение
6
В усманской библиотеке обрушилось межэтажное перекрытие

сегодня, 10:05

Происшествия
Женщина и мужчина попали в больницу после столкновения «Хендая» и «Рено»
#авария #ДТП
1
Женщина и мужчина попали в больницу после столкновения «Хендая» и «Рено»

сегодня, 09:01

Происшествия
Стиральная машина горела в липецкой пятиэтажке
#пожар
Стиральная машина горела в липецкой пятиэтажке

сегодня, 08:59

Происшествия
«Хендай» вылетел с дороги на Циолковского после столкновения с «Альфа Ромео»
#авария #ДТП
5
«Хендай» вылетел с дороги на Циолковского после столкновения с «Альфа Ромео»

вчера, 20:18

Происшествия
Ельчанин перевёл «сотруднику службы безопасности банка» 405 000 рублей
#мошенничество
7
Ельчанин перевёл «сотруднику службы безопасности банка» 405 000 рублей

вчера, 16:58

Происшествия