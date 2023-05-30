Липчанку ограбили в гостях

Подозреваемый — ранее судимый за грабеж 43-летний мужчина задержан.

26 мая в липецкий отдел полиции № 6 обратилась 40-летняя женщина с заявлением о грабеже.



По словам потерпевшей, 22 мая её пригласил в гости знакомый. Они выпивали, поссорились и мужчина, применив насилие, отобрал у нее сумку, из которой похитил 7 000 рублей наличными. Ещё 2500 рублей мужчина перевел себе со счёта женщины через мобильное приложение в её телефоне.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемый – ранее судимый за грабеж 43-летний липчанин был задержан сотрудниками уголовного розыска. Решается вопрос о его аресте.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.