Знаете ли вы, что лже-нищие и попрошайки атаковали Липецк 150 лет назад?

В XIX веке нищие, настоящие и мнимые, были настоящим бичом небольшого Липецка. Они стекались в город к началу курортного сезона, заполняли паперти церквей, выпрашивали деньги на улицах. Среди них были и те, кто действительно нуждался в милостыне, и те, кто пользовался, как и сейчас, легковерием и сердобольностью горожан. Сегодня в нашей рубрике #а знаете ли вы, что рассказ о попрошайничестве, существовавшем в Липецке и 150 лет назад, и сейчас.

Принцы и нищие XIX века



Практически весь XIX век Липецк был городом-курортом. Самым настоящим. Как сегодня Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки… Курорт «Липецкие воды» приносил львиную долю доходов городского бюджета и кормил местных обывателей. Сдача жилья в наём и для игры в карты, производство и продажа курортникам продуктов. Обо всем этом писала существовавшая при курорте газета «Липецкий летний листок». В нем, например, есть фельетон о липчанине, который целую зиму топил свою кухню исключительно колодами карт, оставленных азартными курортниками.







Курортников и липчан веселели артисты «Ганзелька со своими клоунами, собирая на орехи» — как писал «Липецкий летний листок» и некто Ярославцев «со своей миниатюрной труппой». И вот однажды «Курортный листок» решил приоткрыть своими читателям глаза на другой мир: на «...кое что другое, могущее по мере сил наших, вызвать и запечатлеть в памяти читателя ту суму представлений, которая не так-то скоро забудется и которая покажет, что есть, по выражению Гоголя, видимый миру смех, сквозь незримые для мира слезы… Во все времена у всех народов нищенство было постоянным спутником жизни. Мы пишем не историю нищенства в России, а просто хотим рассмотреть наше местное липецкое нищенство и поискать средств, для искоренения его.



На любой церковной паперти, при выходе из храма, вы встретите толпу нищих, начинающих осаждать вас своим назойливым выпрашиванием милостыни. Чтобы поскорее отделаться, вы даете что-нибудь и проходите… Тут можно встретить и больного старика, действительно заслуживающего сострадания, и какого-нибудь странника-проходимца с сивушным запахом, путешествующего по России за счет общественных копеек, и какую-нибудь женщину сомнительной слепоты. И, наконец, что всего грустнее, детей, составляющих чуть ли не главный контингент нищих...»



В Липецке в то время было 11 церквей и часовен. Кроме двух соборов - Христорождественского и Вознесенского, который стоял на нынешней Театральной площади назвавшейся Вознесенской, на месте стадиона «Металлург» находился величественный Троицкий собор.











На папертях этих храмов и собиралось многочисленное нищенство.



«Взглянувши на эту массу детей, плаксивыми дискантами тянущих свою заученную ноту, оборванных и иногда изуродованных — невольно является вопрос, откуда берется такое множество этих маленьких мальчиков и девочек, будущих членов общества, и что сделало общество, чтобы вырвать из нищенской среды этих, пока еще не совсем испортившихся детей.



Ответом на это служит общественная благотворительность, поддерживающая и питающая нищенство, весь этот «бесприютный оборванный люд». Каждое воскресенье общество платит нищенству по меньше мере 25 р.»



Но не только церкви осаждали нищие. «Проходя мимом лавок, вы можете встретить толпу приличных размеров, стоящую у порогов магазинов, в ожидании милостыни. Является какой-нибудь милостынераздаватель и начинает оделять братию копейками. Эта операция, повторяемая у всех главных порогов, совершается совокупно всей братией и после того уже нищие рассыпаются по городу и продолжают в одиночку совершать свои поборы...».



«А что бывает по случаю смерти какого-либо лица, владевшего более или менее внушительным капиталом? Это настоящий праздник нищих, на котором они лица почетные. Их приглашают нарочно, устраивают для них так называемые столы, оделяют деньгами, размер которых, как мы слышали, доходит иногда до 25 к. в одни руки», — писал «Липецкий летний листок» в 1870 году.



«Листок» сообщал о намерении «липецкого общества» создать богодельню, которая содержалась бы за счет прибыли «Городского Общественного банка...» «Это первый шаг самосознания общества на пути к прекращению нищенства. Кто же и имеет боле всех право на отдохновение и успокоение на общественный счет, как не все эти старики и старухи нищие? Возьмите их, и поместите в богодельню и тогда молодое нищенство, лишившись своих руководителей, или само сойдет со сцены, или общество и здесь порадеет для себя и для этих несчастных детей...».



Богодельню и детский приют в городе создали только к началу XX века.



Как писал в своих воспоминаниях краевед-любитель Серафим Неверов, богоделен в Липецке было две. Первая располагалась на улице Стрелецкой, ныне Горького. На первом этаже двухэтажного здания жили мужчины, на втором — женщины. Вторая богодельня находилась на улице Дворянской, ныне Ленина. Детский приют был один, находился он на углу улиц Воронежской (Советская) и Стрелецкой (Горького). На Вокзальной улице (ныне Литаврина) располагалась первая липецкая ночлежка, в которой, как пишет Неверов, жили босяки — опустившиеся алкоголики и бродяги. Они также зарабатывали попрошайничеством. Чаще всего просили деньги прямо у винных лавок. В ночлежке останавливались и политические ссыльные.



«Эти люди были с «волчьим билетом». Так называемые негодные люди царскому правительству. То есть, неблагонадежные люди. Они имели право быть в одном городе одни сутки для отметке на билете. И так эти люди колесили по всей России, на какой срок был наказан», — писал Неверов.



Политические, по словам Неврова, «люди были с большим образованием, большинство —бывшие студенты, молодые, красивые», ходили по домам предъявляли свой «волчий билет» и им подавали. Оказывал им помощь в основном средний класс. «А к богатым они и не ходили», — сообщает Неверов.



Сироты для попрошайничества



Проблему нищенства и попрошайничества в позапрошлом веке пытались решить не совсем удачными способами.



«Нам передавали за верное, что в г. Козлове (ныне Мичуринск, прим. GOROD.48), где есть отличная богодельня церковью и больницей, призреваемые просят как милости, чтобы отпустили их из заведения и тащутся опять на церковные паперти. Должно быть раз испортившееся, трудно поправлять….», — писал «Летний листок».



Как к инструменту для зарабатывания денег 150 лет горожане относились и к сиротам. Они, шаставшие по Липецку в поискам милостыни, попадали в руки полицмейстера, а затем их разбирали «... разные сердобольные старухи и потом ходят с ними по домам выпрашивая на молоко и булку.



Общество ратовало за создание детского приюта:



«Неправда ли, ведь лучше видеть детей развивающихся под контролем общества, нежели давать отдельно ребенку копейку, возбуждая в нем желание достать со временем и рубли от того же общества, которое впервые познакомило его со способом легкой наживы...»



Попрошайничали даже «девицы благородного происхождения»



В другом номере «Липецкого летнего листка» описывается случай с попрошайкой, которая за не слишком великую, по ее мнению милостыню, могла осыпать подающего отборной бранью.







Старый Липецк. Фото носит иллюстративный характер.



«Не то в кафтане, не то в бурнусе», с палкой в руках, «пробирается к вам под окно и начинает весьма вежливым образом просить о помощи: «Позвольте вас просить, сударыня, не оставьте бедной женщины… Не пила, не ела...»



Серьезно советуем приезжим читательницам постараться поскорее отделаться от этой госпожи, подавши ей что-нибудь, иначе им может угрожать опасность услышать не совсем-то приятные вещи. Барышня эта (она девица, и, кажется, благородного происхождения) — совершенно потерявшаяся персона. …Бывали случаи, что за отказ в подаянии, или даже за малый размер его, она разражалось бранью доходящую до цинизма…



Встречались липчанам и многочисленные юродивые. Кого-то общество любило, за смиренный нрав, кого-то опасалось за предсказания, кого-то уважало и одаривало деньгами за кажущуюся святость:



«...Если вы увидите на улице человека, одетого в полумонашеский костюм, с клинообразной бородой, длинными с проседью волосами. Этот уже птица высшего полета, вращающийся даже в купеческом кружке средней руки (в хорошие дома его не пустят). Выражается он больше двусмысленно, употребляя иногда и такие слова как комфорт, шик, и пр. Под видом благочестия он довольно удобно живет за общественный счет.



Вот местные оригиналы по части обирания ближнего. Не далеко ушло в развитии то общество, которое терпит подобных субъектов».



«Липецкий листок» делает вывод которому и сегодня ни убавить ни прибавить: «А наше общество, серьезно верившее в спиритизм, медиумов, вертящиеся столы?… Не осудим же общество, наклонное еще к суеверию, которым пользуются разные темные люди, а пожелаем ему от души света, достигаемого как вообще от усиления образования в массе, так и самостоятельною работою над собою, каждой отдельной личности. Когда в массе выработается убеждение в бесполезности разных блаженных и юродивых, тогда, поверьте, они исчезнут сами собой».



«Нищенская мафия» в Липецке сегодня



Никуда не делись попрошайки, нищие, настоящие и фальшивые и сейчас. Кто-то разыгрывает эти роли, кто-то опустился на социальное дно в силу вредных привычек или психических заболеваний. До недавних пор, как и 150 лет назад, нищие осаждали паперти больших липецких церквей. В основном — Христорождественского собора. Под горой у собора даже было целое их лежбище. Тряпки, подстилки, пустые фанфурики. «Заработав» на паперти они тут же опохмелялись, и спали на склоне Петровского спуска. Один из них даже



Исчезли попрошайки от Христорождественского собора всего несколько лет назад.







Местных нищих подкармливал благотворитель из Камеруна Оливье Акаа



Но в городе они остаются, и в достаточно большом количестве. Собирает в автобусах деньги высокоголосый знаток православных праздников. На проспекте Победы пассажиров автобусов окучивает бугай с раскосым взглядом. Если он не в настроении или ему ничего не дали, может и трехэтажным матом обложить. Тут же многочисленные мамочки больных детей. И разбавляет эту сомнительную публику какой-нибудь гармонист.



Ни для кого не секрет, что многие нищие – часть специфического бизнеса. В городе периодические высаживаются целые десанты калек, они ездят на колясках по проезжей части, выпрашивая у водителей милостыню, рассаживаются в людных местах.











В 2015 году в городе действовало общественное объединение «Оккупай-попрошай», которое возглавлял выходец из Донбасса, пропавший без вести в прошлом году, Сергей Черезов. Черезов с единомышленниками однажды



Сергей Черезов даже установил, кто возглавляет эту мафию



Реже чем несколько лет назад, но все еще встречаются «представители благотворительных фондов», собирающие деньги на лечение на больных детей, безногие «десантники», «умирающие с голода молодые мамы» с грудными детьми на руках, больные старушки, реже дети-оборванцы. Кстати, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за попрошайничество нет никакой статьи, даже административной, если оно не является явным мошенничеством.







Главное фото носит иллюстративный характер: Лев Толстой дает милостыню нищим, источник фото russiainphoto.ru tolstoymuseum.ru



Источники фото: «Липецк вчера и сегодня», Липецкий областной краеведческий музей, Соборы.ру , gorod48.ru



Практически весь XIX век Липецк был городом-курортом. Самым настоящим. Как сегодня Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки… Курорт «Липецкие воды» приносил львиную долю доходов городского бюджета и кормил местных обывателей. Сдача жилья в наём и для игры в карты, производство и продажа курортникам продуктов. Обо всем этом писала существовавшая при курорте газета «Липецкий летний листок». В нем, например, есть фельетон о липчанине, который целую зиму топил свою кухню исключительно колодами карт, оставленных азартными курортниками.Курортников и липчан веселели артисты «Ганзелька со своими клоунами, собирая на орехи» — как писал «Липецкий летний листок» и некто Ярославцев «со своей миниатюрной труппой». И вот однажды «Курортный листок» решил приоткрыть своими читателям глаза на другой мир: на «...кое что другое, могущее по мере сил наших, вызвать и запечатлеть в памяти читателя ту суму представлений, которая не так-то скоро забудется и которая покажет, что есть, по выражению Гоголя, видимый миру смех, сквозь незримые для мира слезы… Во все времена у всех народов нищенство было постоянным спутником жизни. Мы пишем не историю нищенства в России, а просто хотим рассмотреть наше местное липецкое нищенство и поискать средств, для искоренения его.На любой церковной паперти, при выходе из храма, вы встретите толпу нищих, начинающих осаждать вас своим назойливым выпрашиванием милостыни. Чтобы поскорее отделаться, вы даете что-нибудь и проходите… Тут можно встретить и больного старика, действительно заслуживающего сострадания, и какого-нибудь странника-проходимца с сивушным запахом, путешествующего по России за счет общественных копеек, и какую-нибудь женщину сомнительной слепоты. И, наконец, что всего грустнее, детей, составляющих чуть ли не главный контингент нищих...»В Липецке в то время было 11 церквей и часовен. Кроме двух соборов - Христорождественского и Вознесенского, который стоял на нынешней Театральной площади назвавшейся Вознесенской, на месте стадиона «Металлург» находился величественный Троицкий собор.На папертях этих храмов и собиралось многочисленное нищенство.«Взглянувши на эту массу детей, плаксивыми дискантами тянущих свою заученную ноту, оборванных и иногда изуродованных — невольно является вопрос, откуда берется такое множество этих маленьких мальчиков и девочек, будущих членов общества, и что сделало общество, чтобы вырвать из нищенской среды этих, пока еще не совсем испортившихся детей.Ответом на это служит общественная благотворительность, поддерживающая и питающая нищенство, весь этот «бесприютный оборванный люд». Каждое воскресенье общество платит нищенству по меньше мере 25 р.»Но не только церкви осаждали нищие. «Проходя мимом лавок, вы можете встретить толпу приличных размеров, стоящую у порогов магазинов, в ожидании милостыни. Является какой-нибудь милостынераздаватель и начинает оделять братию копейками. Эта операция, повторяемая у всех главных порогов, совершается совокупно всей братией и после того уже нищие рассыпаются по городу и продолжают в одиночку совершать свои поборы...».«А что бывает по случаю смерти какого-либо лица, владевшего более или менее внушительным капиталом? Это настоящий праздник нищих, на котором они лица почетные. Их приглашают нарочно, устраивают для них так называемые столы, оделяют деньгами, размер которых, как мы слышали, доходит иногда до 25 к. в одни руки», — писал «Липецкий летний листок» в 1870 году.«Листок» сообщал о намерении «липецкого общества» создать богодельню, которая содержалась бы за счет прибыли «Городского Общественного банка...» «Это первый шаг самосознания общества на пути к прекращению нищенства. Кто же и имеет боле всех право на отдохновение и успокоение на общественный счет, как не все эти старики и старухи нищие? Возьмите их, и поместите в богодельню и тогда молодое нищенство, лишившись своих руководителей, или само сойдет со сцены, или общество и здесь порадеет для себя и для этих несчастных детей...».Богодельню и детский приют в городе создали только к началу XX века.Как писал в своих воспоминаниях краевед-любитель Серафим Неверов, богоделен в Липецке было две. Первая располагалась на улице Стрелецкой, ныне Горького. На первом этаже двухэтажного здания жили мужчины, на втором — женщины. Вторая богодельня находилась на улице Дворянской, ныне Ленина. Детский приют был один, находился он на углу улиц Воронежской (Советская) и Стрелецкой (Горького). На Вокзальной улице (ныне Литаврина) располагалась первая липецкая ночлежка, в которой, как пишет Неверов, жили босяки — опустившиеся алкоголики и бродяги. Они также зарабатывали попрошайничеством. Чаще всего просили деньги прямо у винных лавок. В ночлежке останавливались и политические ссыльные.«Эти люди были с «волчьим билетом». Так называемые негодные люди царскому правительству. То есть, неблагонадежные люди. Они имели право быть в одном городе одни сутки для отметке на билете. И так эти люди колесили по всей России, на какой срок был наказан», — писал Неверов.Политические, по словам Неврова, «люди были с большим образованием, большинство —бывшие студенты, молодые, красивые», ходили по домам предъявляли свой «волчий билет» и им подавали. Оказывал им помощь в основном средний класс. «А к богатым они и не ходили», — сообщает Неверов.Проблему нищенства и попрошайничества в позапрошлом веке пытались решить не совсем удачными способами.«Нам передавали за верное, что в г. Козлове (ныне Мичуринск, прим. GOROD.48), где есть отличная богодельня церковью и больницей, призреваемые просят как милости, чтобы отпустили их из заведения и тащутся опять на церковные паперти. Должно быть раз испортившееся, трудно поправлять….», — писал «Летний листок».Как к инструменту для зарабатывания денег 150 лет горожане относились и к сиротам. Они, шаставшие по Липецку в поискам милостыни, попадали в руки полицмейстера, а затем их разбирали «... разные сердобольные старухи и потом ходят с ними по домам выпрашивая на молоко и булку.Общество ратовало за создание детского приюта:«Неправда ли, ведь лучше видеть детей развивающихся под контролем общества, нежели давать отдельно ребенку копейку, возбуждая в нем желание достать со временем и рубли от того же общества, которое впервые познакомило его со способом легкой наживы...»В другом номере «Липецкого летнего листка» описывается случай с попрошайкой, которая за не слишком великую, по ее мнению милостыню, могла осыпать подающего отборной бранью.«Не то в кафтане, не то в бурнусе», с палкой в руках, «пробирается к вам под окно и начинает весьма вежливым образом просить о помощи: «Позвольте вас просить, сударыня, не оставьте бедной женщины… Не пила, не ела...»Серьезно советуем приезжим читательницам постараться поскорее отделаться от этой госпожи, подавши ей что-нибудь, иначе им может угрожать опасность услышать не совсем-то приятные вещи. Барышня эта (она девица, и, кажется, благородного происхождения) — совершенно потерявшаяся персона. …Бывали случаи, что за отказ в подаянии, или даже за малый размер его, она разражалось бранью доходящую до цинизма…Встречались липчанам и многочисленные юродивые. Кого-то общество любило, за смиренный нрав, кого-то опасалось за предсказания, кого-то уважало и одаривало деньгами за кажущуюся святость:«...Если вы увидите на улице человека, одетого в полумонашеский костюм, с клинообразной бородой, длинными с проседью волосами. Этот уже птица высшего полета, вращающийся даже в купеческом кружке средней руки (в хорошие дома его не пустят). Выражается он больше двусмысленно, употребляя иногда и такие слова как комфорт, шик, и пр. Под видом благочестия он довольно удобно живет за общественный счет.Вот местные оригиналы по части обирания ближнего. Не далеко ушло в развитии то общество, которое терпит подобных субъектов».«Липецкий листок» делает вывод которому и сегодня ни убавить ни прибавить: «А наше общество, серьезно верившее в спиритизм, медиумов, вертящиеся столы?… Не осудим же общество, наклонное еще к суеверию, которым пользуются разные темные люди, а пожелаем ему от души света, достигаемого как вообще от усиления образования в массе, так и самостоятельною работою над собою, каждой отдельной личности. Когда в массе выработается убеждение в бесполезности разных блаженных и юродивых, тогда, поверьте, они исчезнут сами собой».Никуда не делись попрошайки, нищие, настоящие и фальшивые и сейчас. Кто-то разыгрывает эти роли, кто-то опустился на социальное дно в силу вредных привычек или психических заболеваний. До недавних пор, как и 150 лет назад, нищие осаждали паперти больших липецких церквей. В основном — Христорождественского собора. Под горой у собора даже было целое их лежбище. Тряпки, подстилки, пустые фанфурики. «Заработав» на паперти они тут же опохмелялись, и спали на склоне Петровского спуска. Один из них даже построил в зарослях на склоне целый дом из палок и пластиковых пленок . В доме была и каменная печка.Исчезли попрошайки от Христорождественского собора всего несколько лет назад.Но в городе они остаются, и в достаточно большом количестве. Собирает в автобусах деньги высокоголосый знаток православных праздников. На проспекте Победы пассажиров автобусов окучивает бугай с раскосым взглядом. Если он не в настроении или ему ничего не дали, может и трехэтажным матом обложить. Тут же многочисленные мамочки больных детей. И разбавляет эту сомнительную публику какой-нибудь гармонист.Ни для кого не секрет, что многие нищие – часть специфического бизнеса. В городе периодические высаживаются целые десанты калек, они ездят на колясках по проезжей части, выпрашивая у водителей милостыню, рассаживаются в людных местах.В 2015 году в городе действовало общественное объединение «Оккупай-попрошай», которое возглавлял выходец из Донбасса, пропавший без вести в прошлом году, Сергей Черезов. Черезов с единомышленниками однажды освободил из, по сути, рабства, нищенской мафии жительницу Херсона , «накрывал» квартиру, в которой содержались гастролирующие «нищие», в основном инвалиды с ампутированными конечностями. В квартире нашлось много военной экипировки, так как инвалиды представлялись участниками боевых действий.Сергей Черезов даже установил, кто возглавляет эту мафию , наводнявшую Липецк «лженищими». Как он рассказывал GOROD48, это был житель Воронежа, молодой парень по имени Спартак.Реже чем несколько лет назад, но все еще встречаются «представители благотворительных фондов», собирающие деньги на лечение на больных детей, безногие «десантники», «умирающие с голода молодые мамы» с грудными детьми на руках, больные старушки, реже дети-оборванцы. Кстати, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за попрошайничество нет никакой статьи, даже административной, если оно не является явным мошенничеством.