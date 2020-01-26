Общество
сегодня, 18:26
В Липецке обнаружен лагерь бомжа рядом с администрацией
18 2064
По его словам он там живет уже три года
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В социальных сетях появилось *видео, набравшее уже более полутора тысяч просмотров, на котором автор, Виктор Колесников, показывает жилище бездомного, расположенное на склоне Петровского спуска, между Христорождественским собором, зданием областной администрации, штабом "Единой России" и санаторием «Липецк».
Жилище накрыто полиэтиленом, в нем имеется сложенная из кирпичей печка, на которой стоят ведра, кастрюли. Виктор Колесников обнаружил его чуть ранее, но, как говорит он на видео, не решился зайти в него, так как хозяина не было. Но вот он застал хозяина. Это мужчина лет 60, может быть старше, а может и младше. Зовут его Олег.
Общение с мужчиной у автора видео слишком спонтанно. Но из него можно узнать, что мужчина в курсе существования различных реабилитационных центров, возможно в некоторых он даже был. При этом он отзывается о некоторых положительно, а о других отрицательно.
- Я сам с Самарской области, а привезли меня сюда с Тамбова, в Центр, работать, а я ушел, - рассказывает Олег.
Он признался, что живет в этом "лагере" уже три года.
- Я так понимаю у вас проблема с жильем, - говорит Виктор.
- Бухать надо меньше, вот вся проблема, - отвечает бездомный Олег.
Бездомный утверждает, что спать ночами ему не холодно, у него есть теплые вещи, и он даже приглашает оператора на кофе.
На неудобства мужчина не жалуется, но рассказывает, что его обижают подростки.
Завершается видео звонком Виктора в реабилитационный центр одной из липецких благотворительных организаций с просьбой приютить Олега. "На том конце провода" называют адрес "общежития" для бездомных и говорят, что у них есть свободное место. По данным GOROD48 "общежитие" принадлежит представителям религиозной протестантской конфессии.
*GOROD48 пришлось отредактировать видео из-за содержания в нем нецензурного выражения.
Жилище накрыто полиэтиленом, в нем имеется сложенная из кирпичей печка, на которой стоят ведра, кастрюли. Виктор Колесников обнаружил его чуть ранее, но, как говорит он на видео, не решился зайти в него, так как хозяина не было. Но вот он застал хозяина. Это мужчина лет 60, может быть старше, а может и младше. Зовут его Олег.
Общение с мужчиной у автора видео слишком спонтанно. Но из него можно узнать, что мужчина в курсе существования различных реабилитационных центров, возможно в некоторых он даже был. При этом он отзывается о некоторых положительно, а о других отрицательно.
- Я сам с Самарской области, а привезли меня сюда с Тамбова, в Центр, работать, а я ушел, - рассказывает Олег.
Он признался, что живет в этом "лагере" уже три года.
- Я так понимаю у вас проблема с жильем, - говорит Виктор.
- Бухать надо меньше, вот вся проблема, - отвечает бездомный Олег.
Бездомный утверждает, что спать ночами ему не холодно, у него есть теплые вещи, и он даже приглашает оператора на кофе.
На неудобства мужчина не жалуется, но рассказывает, что его обижают подростки.
Завершается видео звонком Виктора в реабилитационный центр одной из липецких благотворительных организаций с просьбой приютить Олега. "На том конце провода" называют адрес "общежития" для бездомных и говорят, что у них есть свободное место. По данным GOROD48 "общежитие" принадлежит представителям религиозной протестантской конфессии.
*GOROD48 пришлось отредактировать видео из-за содержания в нем нецензурного выражения.
18 2064
ёпт
Правда
По делу
Уваркина ворует а парках смотрите
valerafromsplus
Это
Ща коммуналку ему вкрутят
!
Жители
Артамонов