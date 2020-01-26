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сегодня, 18:26

В Липецке обнаружен лагерь бомжа рядом с администрацией

18 2064
#бездомные
2
В Липецке обнаружен лагерь бомжа рядом с администрацией

По его словам он там живет уже три года

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В социальных сетях  появилось *видео, набравшее уже более полутора тысяч просмотров, на котором автор, Виктор Колесников, показывает жилище бездомного, расположенное на склоне Петровского спуска, между Христорождественским собором, зданием областной администрации, штабом "Единой России" и санаторием «Липецк».

Жилище накрыто полиэтиленом, в нем  имеется сложенная из кирпичей печка, на которой стоят ведра, кастрюли. Виктор Колесников обнаружил его чуть ранее, но, как говорит он на видео, не решился зайти в него, так как хозяина не было. Но вот он застал хозяина. Это мужчина лет 60, может быть старше, а может и младше. Зовут его Олег.

Общение с мужчиной у автора видео слишком спонтанно. Но из него можно узнать, что мужчина в курсе существования различных реабилитационных центров, возможно в некоторых он даже был. При этом он отзывается о некоторых положительно, а о других отрицательно. 

- Я сам с Самарской области, а привезли меня сюда с Тамбова, в Центр, работать, а я ушел, - рассказывает Олег.

Он признался, что живет в этом "лагере" уже три года.

- Я так понимаю у вас проблема с жильем, - говорит Виктор.

- Бухать надо меньше, вот вся проблема, - отвечает бездомный Олег.

Бездомный утверждает, что спать ночами ему не холодно, у него есть теплые вещи, и он даже приглашает оператора на кофе.
На неудобства мужчина не жалуется, но рассказывает, что его обижают подростки.

Завершается видео звонком Виктора в реабилитационный центр одной из липецких благотворительных организаций с просьбой приютить Олега. "На том конце провода" называют адрес "общежития" для бездомных и говорят, что у них есть свободное место. По данным GOROD48 "общежитие" принадлежит представителям религиозной протестантской конфессии.


*GOROD48 пришлось отредактировать видео из-за содержания в нем нецензурного выражения.



18 2064
#бездомные
2

Комментарии (18)

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ёпт

58 секунд назад
Ещё один открыл Америку. Сколько себя помню, всё время там бомжи живут. Этот ещё не в центре, в овраг забрался. Часто бомжи селятся прям буквально под собором, в нескольких метрах.
ответить

Правда

6 минут назад
Коллеги -это трандец.И это областной центр.ВАЛЬКА СТАКАН не зря Липецк Шанхаем обозвала.Помогите человеку пока не замерз.
ответить

По делу

10 минут назад
Зря ролик в сеть пустили, теперь менты мужика разгонять, а прихвостни с администрации снесут его шалаш, и куда ему потом...
ответить

Уваркина ворует а парках смотрите

12 минут назад
https://youtu.be/0O76H87jc4k
ответить

valerafromsplus

14 минут назад
!, заняться больше нечем, нежели с балкона наблюдать?
ответить

Это

18 минут назад
Прежний губер на гос обеспечении
ответить

Ща коммуналку ему вкрутят

18 минут назад
Зачем показал...
ответить

!

28 минут назад
Жители, у дома два магнита и перекресток. У перекрестка редко вижу, но у мусорках рядом с магнитом постоянные драки бабок с дедами. Особенно весело летом эти войны с балкона наблюдать.
ответить

Жители

32 минуты назад
Вчера в мусорных контейнерах поздно вечером так настойчиво копался с помощью длинной палки по фигуре человек лет на 45, шапка сдвинута до глаз по лицу не определить.Похоже искал пищу. Из контейнеров около школы 52 летом как бы не их дворник пожилой мужчина постоянно тоже ел из них, что-то находил, видели как на месте объедал кукурузный початок. Если это он, очень похож на дворника, добросовестный работник, так старательно работал во дворе, у него плохая речь. . Вот сейчас начался учебный год, хотя бы его кормили повара.
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Артамонов

33 минуты назад
Кухаркина, женёк, кури спокойно. Это пиндосы нам его подослали. В Москву уже доложил...
ответить
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