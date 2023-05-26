30 минут назад
После снятия пандемии ВОЗ признала вред прививок от коронавируса
Самым известным побочным действием от прививки, произведенной компаниями Johnson & Johnson/Janssen и AstraZeneca, стали тромбозы.
В связи с этим ВОЗ изменила рекомендации, согласно которым прививаться должны не более трех раз. Также теперь рекомендуется делать прививки только населению с высоким риском заболевания.
Прививка может быть сделана "только в том случае, если лечащий врач считает ее показанной с медицинской точки зрения в соответствующей эпидемиологической ситуации в конкретном случае, если ожидается временно усиленная защита от серьезного заболевания, и последняя доза вакцины была сделана не менее 6 месяцев назад", - указывает Швейцарская комиссия по вакцинации.
С самого начала пандемии тема побочных явлений после прививки была полностью под запретом. Власти почти всех стран мира отмахивались от противников вакцинации и сомневающихся, как от назойливых мух. Стандартный ответ был такой: да, "побочки" есть, но они незначительны, идите и прививайтесь, иначе пострадают все вокруг. Когда люди страдали от "длинного ковида", а таких насчитывается до 5% от всех заболевших, они получали поддержку и сочувствие и от властей, и от страховок, и от сограждан.
Самым известным последствием от прививок, произведенных компаниями Johnson & Johnson/Janssen и AstraZeneca, стали тромбозы. Вакцина Спутник тоже создана на аденовирусной платформе, поэтому исключать возникновение тромбов после Спутника тоже нельзя.
Есть и другое редкое и крайне опасно осложнение, так называемый Синдро́м Гийе́на — Барре́ (СГБ, острый полирадикулоневрит). Этот синдром могут провоцировать сами вирусные инфекции (СOVID-19 тоже) и, к сожалению, вакцинация, в том числе, и против COVID-19. В научной литературе описано несколько случаев возникновения этого синдрома после ковидной вакцинации, но к конкретной вакцинной платформе возникновение синдрома привязать не удалось. Исследователи пишут, что частота возникновения синдрома примерно 14 случаев на миллион вакцинаций.
В России известны как минимум 2 случая синдрома. В одном из них у молодого человека через неделю после вакцинации начали сначала отниматься ноги, а потом паралич распространился по всему телу. Опасность этой болезни в том, что если паралич дойдет до легких, человек не сможет дышать и умрет. Этот синдром настолько редкий, что врачи не могут его даже распознать
Сейчас ситуация медленно, но меняется. Во многих странах созданы реестры пострадавших от антиковидных прививок – в США, в Германии, в России.