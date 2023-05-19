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сегодня, 16:30

В 9 микрорайоне отключат холодную воду

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#отключения
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В 9 микрорайоне отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 20 мая в 9 микрорайоне Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 подачу холодной воды в 9 микрорайоне временно ограничат в домах № 32 про улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 по улице 9 микрорайон, в частном секторе улиц Яна Фабрициуса, Донецкой, Днепровской, Черноземной, Луговой, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной. Воду для питья подвезут по адресу: улица Черноземная, 32. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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#отключения
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Комментарии (1)

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Главвроткот

56 минут назад
Правильно, не нужна им там вода, не заслужили
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