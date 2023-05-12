Происшествия

43 минуты назад

Ельчанин по совету «сотрудника банка» установил приложение и лишился полумиллиона рублей

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#мошенничество
Ельчанин по совету «сотрудника банка» установил приложение и лишился полумиллиона рублей

В Липецкой области продолжают обогащать «сотрудников службы безопасности банков» и «консультантов по финансовым операциям».

За сутки мошенникам удалось заполучить около 2,7 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 45-летнего ельчанина мошенники уговорили установить специальное банковское приложение. В конце апреля ему позвонил «сотрудник банка» и сообщил об утечке данных. Чтобы не позволить мошенникам заполучить сбережения, нужно было срочно скачать банковское приложение. Мужчина поверил и перечислил банки, мобильные приложения которых установлены на его телефон, но при этом не называл реквизиты карт. После этого он установил нужную программу и открыл её на своем телефоне.

А в начале мая ельчанин с супругой обратились в банк, чтобы снять деньги, но оказалось, что средств недостаточно, и на его имя оформлены кредиты, общая сумма которых составила около 500 000 рублей. Тогда он написал заявление в полицию.

Ещё 2,2 миллиона рублей потерпевшие перевели на счета «сотрудникам службы безопасности банков» и «консультантов по финансовым операциям».
1 228
#мошенничество

Комментарии (1)

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Земляк

21 минуту назад
Хоть программу бы назвали. Чтобы народ знал. Хотя и найдутся те, кто захочет попробовать её)
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