Ельчанин по совету «сотрудника банка» установил приложение и лишился полумиллиона рублей

В Липецкой области продолжают обогащать «сотрудников службы безопасности банков» и «консультантов по финансовым операциям».

За сутки мошенникам удалось заполучить около 2,7 миллиона рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 45-летнего ельчанина мошенники уговорили установить специальное банковское приложение. В конце апреля ему позвонил «сотрудник банка» и сообщил об утечке данных. Чтобы не позволить мошенникам заполучить сбережения, нужно было срочно скачать банковское приложение. Мужчина поверил и перечислил банки, мобильные приложения которых установлены на его телефон, но при этом не называл реквизиты карт. После этого он установил нужную программу и открыл её на своем телефоне.



А в начале мая ельчанин с супругой обратились в банк, чтобы снять деньги, но оказалось, что средств недостаточно, и на его имя оформлены кредиты, общая сумма которых составила около 500 000 рублей. Тогда он написал заявление в полицию.



Ещё 2,2 миллиона рублей потерпевшие перевели на счета «сотрудникам службы безопасности банков» и «консультантов по финансовым операциям».