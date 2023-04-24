В Липецке спасли застрявшего в трубе ежа

Операция по спасению ежа развернулась на улице Игнатьева.

Сегодня в службу «112» поступило сообщение о том, что на улице Игнатьева в Липецке ёж застрял в трубе заброшенной постройки.Застрявшего ежа обнаружили дети. Спасатели из приюта «Счастливый берег» выехали на место и при помощи инструментов вызволили ёжика из заточения.- Ёжик был спасён, и отойдя от шока, отправился в привычное место обитания. Дети были счастливы! - Сообщает группа «Счастливого берега» «ВКонтакте».