Общество

59 минут назад

В Липецке спасли застрявшего в трубе ежа

245
#животные #спасатели #ёж
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Операция по спасению ежа развернулась на улице Игнатьева.

Сегодня в службу «112» поступило сообщение о том, что на улице Игнатьева в Липецке ёж застрял в трубе заброшенной постройки.

Застрявшего ежа обнаружили дети. Спасатели из приюта «Счастливый берег» выехали на место и при помощи инструментов вызволили ёжика из заточения.

- Ёжик был спасён, и отойдя от шока, отправился в привычное место обитания. Дети были счастливы! - Сообщает группа «Счастливого берега» «ВКонтакте».

Фото, видео - vk.com/happy_coast_lp

245
#животные #спасатели #ёж
3

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