Общество
59 минут назад
В Липецке спасли застрявшего в трубе ежа
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Операция по спасению ежа развернулась на улице Игнатьева.
Сегодня в службу «112» поступило сообщение о том, что на улице Игнатьева в Липецке ёж застрял в трубе заброшенной постройки.
Застрявшего ежа обнаружили дети. Спасатели из приюта «Счастливый берег» выехали на место и при помощи инструментов вызволили ёжика из заточения.
- Ёжик был спасён, и отойдя от шока, отправился в привычное место обитания. Дети были счастливы! - Сообщает группа «Счастливого берега» «ВКонтакте».
Фото, видео - vk.com/happy_coast_lp
Застрявшего ежа обнаружили дети. Спасатели из приюта «Счастливый берег» выехали на место и при помощи инструментов вызволили ёжика из заточения.
- Ёжик был спасён, и отойдя от шока, отправился в привычное место обитания. Дети были счастливы! - Сообщает группа «Счастливого берега» «ВКонтакте».
Фото, видео - vk.com/happy_coast_lp
245