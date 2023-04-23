В районах Сырского рудника и Ниженки – завтра большое отключение холодной воды

Причиной отключения холодной воды завтра, 24 апреля в четырех районах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся район Ниженки и часть примыкающего к нему района Студенки – дома №№ 2, 2а, 4 по улице Чапаева, № 2 по улице Карьерной, №№ 1а, 7, 10, 10а, 10/2 по улице 9 Января, №№ 8а, 10, 63, 67, 67а, 69, 71, 71а по улице Елецкой, №№ 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, ст.122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а по улице Студеновской, частный сектор улиц Маяковского, XX Партсъезда, Красной, Дарвина, Чапаева, Энергетической, Димитрова, Кольцевой, Фрунзе, Карьерной, 9 Января, Елецкой, Павлова, Лескова, Студеновской, Салтыкова-Щедрина. Машины с водой для питья будут находиться по двум адресам: улица Студеновская, 205а, улица Елецкая, 8а.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Сырского рудника – домах и зданиях №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в (С/Ш №6), 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а (больница), 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 ст.1 по улице Базарной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а (Д/С №110), 11, 13, 15, 17 в Рудном переулке, ЦТП «Детская», частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского. Подвоз воды будет организован по трем адресам: улица Детская, 2в, улица Монтажников, 3а, переулок Рудный, 9а.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 73а, 87, 87а, 89, 91, 93, 93/2, 95, 95/2, 97, 99, 101, 101/2, 103/1,106 по улице Гагарина, №№ 1/3, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 6/2, 7/1, 10, 10/1, 10/3, 10/2, 14, 14/2, 16, 16а, 111, 112 по улице Терешковой. Цистерны с водой подъедут к домам № 73а и № 87 по улице Гагарина.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 37, 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 26, 28, 28а, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а 32, 32а, 30б, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7 по улице Кривенкова, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина. Воду подвезут к домам №№ 15, 16, 20 по бульвару Шубина.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



24 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 3 по улице Брусничной, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а, 36 в Космическом переулке, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 2, 4 в Лунном переулке, № 1 по улице Третьякова, № 5 по улице Шоссейной, № 302 в садоводчестве «Металлург-2», также обесточат улицы Докучаева, Панфилова, Арсеньева, Баумана, Белорусскую, Бородинскую, Брюллова, Еловую, Карбышева, Лавочкина, Мешкова, Пожарского, Рассветную, Сокольскую, Стасова, переулок Свободный, проезд Ильича, садоводчества «Сокол-2», «Сокол-3».



С 09:00 до 16:00 без света останутся дома №№ 1д, 1е, 2а, 2б по улице Краснозаводской, район Октябрьского моста.