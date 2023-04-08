Липецк опять начал серию плей-офф с победы на выезде по пенальти

В четвертьфинале наши выиграли в Новокузнецке.

Липецкий мини-футбольный клуб вновь одержал гостевую победу в плей-офф с помощью серии пенальти. Основное и дополнительное время матча в Новокузнецке с «Сибтранзитом» завершились вничью, а в «лотерее» 6-метровых ударов счастливый билет вытянули липчане – 7:6.

Напомним, что по похожему сценарию складывалось и противостояние нашей команды в 1/8 финала с челябинском «Южным Уралом», липчане тоже победили в гостях по пенальти, а затем дома выиграли ответный матч, а вместе с ним и серию до 2-х побед.

В сегодняшней встрече ситуация на площадке несколько раз менялась в разные стороны. На 8-й минуте передал привет липецким болельщикам 38-летний Андрей Бастриков – в 2000-х он выступал за МФК «Липецк» ещё в суперлиге. После его могучего удара счёт стал 1:0 в пользу хозяев.

Липецк неудачно провёл первый тайм, возможно, сказалась потеря из-за травмы одного ил лучших бомбардиров Олега Кручинина, из-за чего главному тренеру Темуру Алекберову пришлось перекраивать состав четвёрок.

Но после перерыва липецкая «машина» не только завелась, но и поехала всем на загляденье. Липчане трижды огорчили вратаря хозяев, вышли вперёд – 3:1. Дважды отличился Илья Андреев и один раз Виктор Сосковец с передачи Андреева, казалось, что уже всё уже ясно

Однако в составе «Южного Урала» нашёлся ещё один игрок, который испытывал особые чувства к Липецку – Игорь Зайков, в своё время ярко игравший за нашу команду уже в её новейшей истории. На 40-й минуте Зайков забил бывшим партнёрам после паса Бастрикова, у спустя ещё 3 минуты Иван Костяной сделал счёт ничейным – 3:3.

И всё-таки Липецк был ближе к тому, чтобы победить в основное время: лучший снайпер команды Фидан Низамутдинов на 44-й минуте реализовал выход один на один – 4:3. «Сиб-Транзит» перешёл на игру в пять полевых футболистов и за 2 минуты до свистка сравнял счёт: пас на дальнюю штангу замкнул Виктор Лейфед – 4:4.

Дополнительное время команды провели сверхосторожно, поэтому логично судьба встречи решалась по пенальти.

В которых первыми дрогнули липчане: Исмаил Гибадуллин не реализовал 3-й удар команды. На эту серию специально вышел голкипер Леон Геджуа, сменивший на последнем рубеже липчан Родиона Зазалетдинова. И не зря: сначала он исправил ошибку Гибадуллина, отразив 5-й удар хозяев. А затем игрок «Сиб Транзита» сам пробил в штангу – 7:6 в пользу нашей команды.

Ответный матч 15 апреля в «Атланте». Если понадобится решающая третья встреча, то она пройдёт там же днём позже.

«Сиб-Транзит» (Новокузнецк) - Липецкая область - 4:4 (1:0, 3:4, 0:0, 0:0), пен.6:7

Голы: 1:0 - Бастриков, 8. 1:1 – Сосковец, 26. 1:2. И.Андреев, 27. 1:3 – И.Андреев, 34. 2:3 – Зайков, 40. 3:3 – Костяной, 43. 3:4 – Низамутдинов, 44. 4:4 - Лейфельд, 48.

Серия 6-м: Гуляйкин - 0:1. Зайков - 1:1. Ил.Андреев - 1:2. М.Панов - 2:2. Гибадуллин - 2:2 (вратарь). Лейфельд - 3:2. Дунец - 3:3. Хусаинов - 4:3. Подковыров - 4:4. Семикин - 4:4 (вратарь). Сосковец - 4:5. Бастриков - 5:5. Графский - 5:6. И.Мартынов - 6:6. Елисеев - 6:7. Хасанов - 6:7 (штанга).

«Сиб-Транзит»: Агаджанов (Понасенко, 61) - Костяной, Хусаинов, Лейфельд, Семикин - М.Панов (к), Зайков, Бастриков, Хасанов - И.Мартынов.

Липецкая область: Залалетдинов (к) (Геджуа, 61) - Дунец, Сосковец, Гибадуллин, Ил.Андреев - Елисеев, Графский, Гуляйкин, Низамутдинов - Подковыров, Докучаев, Назаров.

Предупреждение: Бастриков, 46. Фолы: 6-5 (2-2, 3-2, 0-1, 1-0).

Судьи А.Кузьмин (Тюмень), С.Хорошавцев (Уфа). Инспектор Д.Терехов (Пермь).

8 апреля. Новосибирск. СЗ НГАСУ. 100 зрителей.

Счёт в серии 0-1.