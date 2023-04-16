Общество

29 минут назад

В районе Тракторного внепланово отключили холодную воду

119
#Внеплановое отключение
В районе Тракторного внепланово отключили холодную воду

Причиной внепланового отключения холодной воды в части района Тракторного сегодня, 16 апреля стала авария на трубопроводе по адресу: улица Волгоградская, 8.

Так, без холодной воды остались дома №№ 16, 18 по улице Ильича, №№ 8, 8а, 10, 11, 12, 14 по улице Волгоградской, частный сектор улиц Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Бехтерева, Гвардейской, Седова, Тургенева, Декабристов, Красина, Песчаной, Воронежской.

Холодное водоснабжение здесь ограничили временно до окончания ремонтных работ для устранения повреждения. Подвоз воды организован по адресу: улица Волгоградская, 8.

119
#Внеплановое отключение

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В поселке Матырском отключат холодную воду
В поселке Матырском отключат холодную воду

8 минут назад

Общество
«Такую красоту даже есть жалко» - липчане делятся в Сети фотографиями пасхальных угощений
#Пасха #угощение #крашенные яйца
11
«Такую красоту даже есть жалко» - липчане делятся в Сети фотографиями пасхальных угощений

сегодня, 10:45

Общество
Липчанин стал новым резидентом «Comedy Club»
#шоу #Никина Никитин #КВН
50
Липчанин стал новым резидентом «Comedy Club»

вчера, 19:58

Общество
Завтра на трех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключение воды
7
Завтра на трех улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 14:07

Общество
«Тот самый Липецк»: Петровский пруд
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
32
«Тот самый Липецк»: Петровский пруд

вчера, 09:00

Общество
Выходные в Липецке: театральный фестиваль, лягушкин день и всё про празднование Пасхи
#Выходные в Липецке
5
Выходные в Липецке: театральный фестиваль, лягушкин день и всё про празднование Пасхи

вчера, 09:00

Общество