В районе Тракторного внепланово отключили холодную воду

Причиной внепланового отключения холодной воды в части района Тракторного сегодня, 16 апреля стала авария на трубопроводе по адресу: улица Волгоградская, 8.

Так, без холодной воды остались дома №№ 16, 18 по улице Ильича, №№ 8, 8а, 10, 11, 12, 14 по улице Волгоградской, частный сектор улиц Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Бехтерева, Гвардейской, Седова, Тургенева, Декабристов, Красина, Песчаной, Воронежской. Холодное водоснабжение здесь ограничили временно до окончания ремонтных работ для устранения повреждения. Подвоз воды организован по адресу: улица Волгоградская, 8.