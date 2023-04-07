Происшествия

25 минут назад

В Ельце осудили бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска

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#полиция #Елец
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В Ельце осудили бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска

Учитывая срок содержания под стражей, бывший полицейский полностью освобожден от отбывания наказания.

Елецкий городской суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Ельцу по части 1 статьи 286 УК РФ за превышение должностных полномочий, в результате которых было принято незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подсудимый вину не признал. По приговору Елецкого городского суда бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Ельцу был признан виновным, экс-полицейскому назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 1 год. Но, учитывая срок содержания под стражей, он полностью освобожден от отбывания назначенного наказания.
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#полиция #Елец
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