«ГАЗель» слетела в кювет после столкновения с «Нивой»

Пострадал водитель «Нивы».

Жёсткая авария произошла сегодня на дороге «Южный обход Липецка»: столкнулись «Нива» и «ГАЗель». После удара «ГАЗель» слетела в кювет, а «Нива» превратилась в груду искореженного металла. За рулями автомобилей находились ровесники, обоим водителям по 70 лет.В аварии пострадал водитель «Нивы». Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой.— По предварительным данным, водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.