Происшествия

54 минуты назад

«ГАЗель» слетела в кювет после столкновения с «Нивой»

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#авария #ДТП

Пострадал водитель «Нивы».

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Жёсткая авария произошла сегодня на дороге «Южный обход Липецка»: столкнулись «Нива» и «ГАЗель». После удара «ГАЗель» слетела в кювет, а «Нива» превратилась в груду искореженного металла. За рулями автомобилей находились ровесники, обоим водителям по 70 лет.

В аварии пострадал  водитель «Нивы». Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой. 

— По предварительным данным, водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 


Видео Анастасии Волковой

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Гость

20 минут назад
Не понятно, они оба 70-ти летние? Будьте осторожны на дорогах
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