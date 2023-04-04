45-летний мотоциклист пострадал в аварии на трассе «Дон»

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.





Вечером 3 марта в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись автомобиль «Рено Флюенс»и мотоцикл «Racer RC250». По данным УГИБДД, в аварии получил травмы 45-летний мотоциклист. Он госпитализирован.



В Данкове на улице Карла Маркса 34-летний водитель «Пежо-Боксер» при выезде из двора сбил 26-летнего велосипедиста. Травмы, полученные велосипедистом оказались серьезными, его доставили в ГУЗ «Данковская МРБ».



Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 15 дорожных аварий, они обошлись без пострадавших.



Фото УГИБДД по Липецкой области



