Происшествия

сегодня, 09:26

45-летний мотоциклист пострадал в аварии на трассе «Дон»

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#авария #ДТП
45-летний мотоциклист пострадал в аварии на трассе «Дон»

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Вечером 3 марта в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись автомобиль «Рено Флюенс»и мотоцикл «Racer RC250». По данным УГИБДД, в аварии получил травмы 45-летний мотоциклист. Он госпитализирован. 

В Данкове на улице Карла Маркса 34-летний водитель  «Пежо-Боксер» при выезде из двора сбил 26-летнего велосипедиста. Травмы, полученные велосипедистом оказались серьезными, его доставили в ГУЗ «Данковская МРБ».

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 15 дорожных аварий, они обошлись без пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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yaroslav

36 минут назад
Да они смертники.
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