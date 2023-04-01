Выходные в Липецке: кому будет смешно 1 апреля, Рахманинов и много-много концертов

Рассказываем, как весело и с пользой провести наступающий уикенд.

Прохладно, дождливо

В субботу, 1 апреля, на улице будет днём от 6 до 8 градусов тепла. Дожди по-прежнему будут идти, но уже небольшие.







Отключения воды

Отключать холодную воду продолжат и на выходных, но не в больших количествах. В субботу, 1 апреля, с 10:00 до 20:00 временно расстанутся с комфортом жители улиц Депутатской, 61; Доватора, 12, 12а, 12б, 12а/2, 12а/1, 14а к1, 14а к2, 14а к3, 14в, 16Б.







В воскресенье, 2 апреля, с 10:00 до 20:00 не будет воды в частном секторе в переулках Курчатова, Полтавского и на улице Третьякова. В это же время отключат воду в селе Ссёлки на Ракитной, 2 (школа №35), в частном секторе улицы Ракитной и котельной МУП «Липецктеплосеть».

Да будет свет!

Плановых отключений света на выходных не запланировано.

Тусуемся – презентуем книгу о войне (12+)

1 апреля липчан снова приглашают на Art-тусовку, которая начнётся в 18:30 в библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).

В программу Art-тусовки в День смеха всклочены стихи поэта Александра Лошкарëва, презентация книги Андрея Лакизюка «223 Дня Мужества: Воловский район Липецкой области в годы ВОВ», а также проект «ФактАзнайка», в интересной форме рассказывающий неизвестное об известных писателях. По традиции завершит все рубрика «Открытый микрофон» которая в 21:00 позволит гостям продемонстрировать свои таланты.







Андрей Лакизюк



И вновь Рахманинов (12+)

Концерты Сергея Рахманинова в честь 150-летия композитора идут практически в режиме нон-стоп.

1 апреля в 17:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) пройдёт концерт «Русский гений». На котором выступят симфонический оркестр Липецкой государственной филармонии, хор студентов Воронежского института искусств, Орловский губернаторский камерный хор «ЛИК», гость из Москвы Александр Гиндин (фортепиано). Дирижировать музыкальным представлением будет уже знакомый липчанам москвич Айрат Кашаев.







В I отделении концерта состоится премьера поэмыа для смешанного хора, трех солистов и оркестра «Колокола». Сольные партии исполнят певцы Большого театра Илья Селиванов и Дзамболат Дулаев, а также оперная певица из Казани Эльза Исламова. Во II отделении будет исполнен Концерт №3 для фортепиано с оркестром, одно из самых ярких и известных произведений композитора.

Музыка в… библиотеке (12+)

Послушать хорошую музыку можно везде. Даже… в библиотеке. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная,2) 1 апреля в 16:00 состоится концерт вокально-инструментальной музыки от гостей из Тамбова.







В исполнении Татьяны Абдулиной (вокал), Эльвиры Боковой (виолончель), Эллины Ивановой (фортепиано) и Надежды Ежовой (фортепиано) прозвучат произведения С. Рахманинова, А. Рубинштейна, Л. Бетховена и других композиторов.

Театральная импровизация (16+)

А в другой «Библиотеке» - которая и не книгохранилище, а культурное пространство на улице Октябрьской, 28 1 апреля в 19:01 состоится весенний фестиваль театральной импровизации «100%ТЕАТР». Талантливые артисты из Липецка, представители любительских театров и студий порадуют своим мастерством.







Вход – любая бумажная купюра.

Конкурс народного творчества (6+)

В Городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20)1 апреля в 9:00 стартует III Межрегионального конкурса народного творчества «Золотая Липица».

Конкурс проходит в трёх номинациях: хореография, вокал и инструментальное искусство. Кроме того, участников разделили на пять возрастных групп, самая младшая – 7-9 лет, старшая – от 26 лет.







Специальное жюри оценит каждый творческий номер по 10-бальной шкале. По итогам конкурса артистов наградят дипломами и памятными подарками. Выступления будут идти практически весь день, желающие могут придти посмотреть.

«Арт-дансу» 40 лет (12+)

А на следующий день 2 апреля в Городском Дворце культуры состоится юбилейный концерт, посвященный 40-летию образцового ансамбля бального танца «Арт-Данс».

Вниманию зрителей предстанут интересные новинки, коллаборации с лучшими творческими коллективами города, выступления приглашенных артистов, а также постановки из репертуара ансамбля.

Артисты приглашают зрителей, начало в 17:00.

«Волшебные посиделки необычных бабушек» (6+)

Липецкая областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) 2 апреля в 14:00 приглашает юных посетителей в «Комнату сказок».

На этот раз встреча будет посвящена самым необычным книжным бабушкам. Ребята познакомятся с книгами В. Постникова «Мармеладная бабушка», Ю. Симбирской «Бабушка-кошка», Е. Земляничкиной «Как бабушка училась по лужам прыгать», Г. Остера «Бабушка удава», главные героини которых – строгие и понимающие, добрые и щедрые, озорные не по годам и мудрые бабули. Малыши послушают отрывки из этих произведений, обсудят услышанное, немного поиграют и поучаствуют в традиционном мастер-классе.

Обязательна предварительная запись по телефону 23-54-03.

Старейший спектакль театра (16+)

Театралы могут 2 апреля к 18:00 съездить в Липецкий театр драмы (пл. Константиновой,3).

Здесь покажут «нетленку» - самый первый спектакль в репертуаре театра, поставленный ёщё в 2000 году – «Ханума». За долгие годы сменились уже и поколения артистов, неизменна только любовь зрителей. История конца XIX века в Тифлисе, где соперничают две свахи - Ханума и Кабато. Предмет спора очень серьёзный – женить старого князя Вано Пантиашвили. В ход идёт даже… подмена невесты.

Кто посмеётся 1 апреля?

А вот игрокам липецкого мини-футбольного клуба 1 апреля будет явно не до смеха. Предстоит серьёзное дело: нужно пройти в 1/8 финала «Южный Урал» из Челябинска.







Первый матч серии до 2-х побед в Челябинске завершился победой нашей команды по пенальти. Теперь один выигрыш отделяет липчан от выхода в четвертьфинал. Добиться его наша команда постарается сегодня в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора под Липецком в 13:00.

Если что-то пойдёт не так и сегодня выиграют гости, то решающий третий матч пройдёт там же 2 апреля в 13:00.

Дорогие липчане! Выходные – это прекрасно, как и новый месяц апрель, а особенно – первоапрельский праздник. Но всегда держать лучше «ушки на макушке», поэтому не забывайте интересоваться новостями, заглядывайте на GOROD48 и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. До встречи!