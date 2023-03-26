В Липецке маленькая девочка вылезла на подоконник и распевала песни

На маленькую девочку в окне квартиры на третьем этаже дома в 9 микрорайоне обратили внимание соседи

Сегодня в полицию и редакцию GOROD48 обратилась неравнодушная липчанка, которая заметила в окне дома напротив маленькую девочку. Она забиралась на подоконник, открывала настежь окно и распевала песни, рискуя в любой момент упасть.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место, о котором сообщили неравнодушные соседи выехал наряд полиции. Ситуация контролируется. Также будет проведена проверка семьи малышки.



Также в полиции поблагодарили граждан за неравнодушие и предостерегли родителей, чтобы не оставляли маленьких детей без присмотра.



Ежегодно от падений детей из окон в Липецке погибают несколько детей.

