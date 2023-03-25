сегодня, 11:42
Липецкие автоинспекторы помогли доставить в больницу водителя, которому стало плохо за рулём
Пострадавший горячо благодарит своих спасителей.
Старший лейтенант полиции Алексей Пасынков и лейтенант Андроник Арутюнян помогли водителю, которому стало плохо, добраться до машины.
Эту историю рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Экипаж ДПС на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского заметил стоящий посреди проезжей части автомобиль. Выяснилось, что сидевшему за рулём молодому человеку стало плохо.
Автоинспекторы убрали машину с дороги и остановили проезжавшую мимо скорую помощь, на которой мужчину отправили в больницу.
Пострадавшему Максиму Владимирову оказали медицинскую помощь, возможно, предотвратив серьёзные последствия. Липчанин оказался сознательным и направил в адрес Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области письмо, в котором поблагодарил своих спасителей.
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