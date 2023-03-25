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Липецкие автоинспекторы помогли доставить в больницу водителя, которому стало плохо за рулём

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#УМВД #полиция
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Липецкие автоинспекторы помогли доставить в больницу водителя, которому стало плохо за рулём

Пострадавший горячо благодарит своих спасителей.

Старший лейтенант полиции Алексей Пасынков и лейтенант Андроник Арутюнян помогли водителю, которому стало плохо, добраться до машины.

Эту историю рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Экипаж ДПС на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского заметил стоящий посреди проезжей части автомобиль. Выяснилось, что сидевшему за рулём молодому человеку стало плохо.

Автоинспекторы убрали машину с дороги и остановили проезжавшую мимо скорую помощь, на которой мужчину отправили в больницу.

Пострадавшему Максиму Владимирову оказали медицинскую помощь, возможно, предотвратив серьёзные последствия. Липчанин оказался сознательным и направил в адрес Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области письмо, в котором поблагодарил своих спасителей.

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#УМВД #полиция
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Комментарии (5)

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Патриот

32 минуты назад
Не все измеряется в деньгах-есть ещё Человечность!
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Внушаемый

47 минут назад
Сидевшему за рулем молодому человеку стало плохо ! А Вы про тех кому за 60 руль не давать !
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Самый главный

48 минут назад
Это неприкасаемая обязанность их службы,на это платятся налоги населением
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Лиза

51 минуту назад
Спасибо за помощь!
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Патриот

55 минут назад
Молодцы, мужики!!
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