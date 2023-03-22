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43 минуты назад

Главный фтизиатр Депздрава Москвы разрешила мочить пробу манту

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#манту #прививка

Если намочить пробу Манту, ничего страшного не произойдет — можно плавать и купаться. Также объясняется, что на пробу Манту никаких побочных реакций у людей не бывает.

Главный внештатный специалист-фтизиатр Депздрава Москвы Елена Богородская заявила, что мочить пробу Манту можно и ничего страшного не случится, - передает РИА Новости.

Если намочить пробу Манту, то ничего страшного не произойдет, можно и плавать в море, и купаться в речке, и ходить в бассейн, главное - не тереть и не чесать ее, - заявила врач.

"Конечно, можно, ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли. А вообще, можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить - ничего страшного не произойдет", - отметила фтизиатр, отвечая на вопрос, можно ли мочить Манту.

По ее словам, главное - не чесать и не тереть место пробы, чтобы не было повреждений кожи.

"Готовиться не нужно совершенно. Это абсолютно безопасное исследование. На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. Диаскинтест имеет определенное ограничение. Но прежде, чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере", - пояснила медик.
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#манту #прививка

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