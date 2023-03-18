сегодня, 11:26
В тройном столкновении у «Звёздного» только чудом никто не пострадал
Один из участников столкновения выехал на "встречку".
Субботнее утро началось в Липецке с крупного ДТП, в которое попали три автомобиля.
Как уточнили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в аварии на улице Космонавтов столкнулись три иномарки – «Хонда», «Шкода» и «Фольксваген».
Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, которые уточняют детали произошедшего. Известно, что в аварии обошлось без пострадавших.
Предварительно, причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.