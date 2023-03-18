Происшествия

сегодня, 11:26

В тройном столкновении у «Звёздного» только чудом никто не пострадал

787
#Авария #ДТП
В тройном столкновении у «Звёздного» только чудом никто не пострадал

Один из участников столкновения выехал на "встречку".

Субботнее утро началось в Липецке с крупного ДТП, в которое попали три автомобиля.

Как уточнили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в аварии на улице Космонавтов столкнулись три иномарки – «Хонда», «Шкода» и «Фольксваген».

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, которые уточняют детали произошедшего. Известно, что в аварии обошлось без пострадавших.

Предварительно, причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

787
#Авария #ДТП

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