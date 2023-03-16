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18 минут назад

В Грузии отменят наказание за распространение порнографии

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#распространение порнографии #Грузия

В Грузии часть статьи о производстве и рекламе порнографии исключат из УК 1 мая 2023 года.

Производство, незаконное изготовление, торговля и реклама порнографических изданий, а также изображений исключат из Уголовного кодекса (УК) 1 мая 2023 года, - пишет Lenta.ru со ссылкой на "Sputnik Грузия".

Грузинский Конституционный суд 4 ноября 2022 года посчитал эту часть статьи УК противоречащей статье Конституции страны о свободе выражения мнения и праве человека свободно получать и распространять информацию. Судебное решение объясняется тем, что термин "порнографическое произведение" туманно разъясняется. Кроме того, неизвестно, что подразумевает указанная статья и какие действия на этом основании запрещены и разрешены.

До момента, пока власти не сформируют ясное и понятное определение состава преступления в порнографии, первая часть статьи 255 УК Грузии считается неконституционной. В качестве наказания раньше предусматривался штраф или исправительные работы сроком до двух лет, или лишение свободы на такой же период. Уточняется, что в силе остается наказание за порнографию с участием несовершеннолетних: "От 9 до 20 лет либо бессрочное заключение в зависимости от тяжести преступления".
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#распространение порнографии #Грузия

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