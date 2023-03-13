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33 минуты назад

Маркетплейсы предложили уравнять в обязанностях с офлайн-магазинами

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Российские законы должны уравнять обязанности торговых площадок в интернете и обычных магазинов, которые касаются обеспечения прав потребителей. Это следует из обращения движения «Общественная потребительская инициатива» в Госдуму, сообщают «Известия».

По мнению организации, сейчас «практика деятельности крупнейших маркетплейсов, идет по пути многочисленных нарушений» закона «О защите прав потребителей». Инициаторы обращения составили список из 14 ситуаций, в которых правила обмена и возврата товаров компаниями Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «СберМегаМаркет», по их мнению, входят в противоречие с действующим законом.

«Мы столкнулись с жалобами на отсутствие у некоторых крупнейших площадок процедуры обмена товара, соответствующей закону. Покупателю предлагают вернуть некачественную вещь, получить за нее деньги, а потом приобрести заново. 

Но такая схема, во-первых, отнимает у покупателя время, а во-вторых, работает корректно и справедливо до того момента, как товар подорожает», — рассказал «Известиям» замначальника управления госнадзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.
Как пояснили в пресс-службе Wildberries, собственниками продукции, представленной на маркетплейсе, являются продавцы этих товаров. Поэтому в случае возврата товаров с браком именно они рассматривают, одобряют или отклоняют заявки от покупателей. Там добавили, что в ближайшее время для продавцов «может быть реализован функционал, с помощью которого они смогут самостоятельно определять размер и формат компенсации для покупателя за некачественный товар, а также решать вопросы с обменом».

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