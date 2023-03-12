Общество
40 минут назад
В Ситовке путь воде преграждают мешками с песком
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Большая вода пришла в Липецкий район. Продолжается борьба с водой и в Лебедянском районе. В Липецке пока спокойно.
В правительстве Липецкой области сообщили, что подтопление началось в селе Ситовка Липецкого района. Там путь воде, которая стремится на приусадебные участки жителей примыкающего к Липецку села, преграждают мешками с песком.
Продолжается борьба с подтоплением и в Лебедянском районе. Пресс-служба правительства региона опубликовало видео с места событий.
- Работают спасатели, специальная и строительная техника. Шансов у паводка нет, - сообщают в правительстве региона.
По данным УГО и ЧС Липецка, в городе пока проблем с подтоплением нет.
- Постоянно мониторим ситуацию, были недавно на Ниженке, пока там ситуация нормальная. Городские спасатели в полной готовности, - сообщили в пресс-службе ГО и ЧС Липецка
Продолжается борьба с подтоплением и в Лебедянском районе. Пресс-служба правительства региона опубликовало видео с места событий.
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- Работают спасатели, специальная и строительная техника. Шансов у паводка нет, - сообщают в правительстве региона.
По данным УГО и ЧС Липецка, в городе пока проблем с подтоплением нет.
- Постоянно мониторим ситуацию, были недавно на Ниженке, пока там ситуация нормальная. Городские спасатели в полной готовности, - сообщили в пресс-службе ГО и ЧС Липецка
5 589
Правда
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