В Ситовке путь воде преграждают мешками с песком

Большая вода пришла в Липецкий район. Продолжается борьба с водой и в Лебедянском районе. В Липецке пока спокойно.

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В правительстве Липецкой области сообщили, что подтопление началось в селе Ситовка Липецкого района. Там путь воде, которая стремится на приусадебные участки жителей примыкающего к Липецку села, преграждают мешками с песком.Продолжается борьба с подтоплением и в Лебедянском районе. Пресс-служба правительства региона опубликовало видео с места событий.- Работают спасатели, специальная и строительная техника. Шансов у паводка нет, - сообщают в правительстве региона.По данным УГО и ЧС Липецка, в городе пока проблем с подтоплением нет.- Постоянно мониторим ситуацию, были недавно на Ниженке, пока там ситуация нормальная. Городские спасатели в полной готовности, - сообщили в пресс-службе ГО и ЧС Липецка