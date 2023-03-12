Общество

40 минут назад

В Ситовке путь воде преграждают мешками с песком

5 589
#подтопление #паводок #дождь
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В Ситовке путь воде преграждают мешками с песком

Большая вода пришла в Липецкий район. Продолжается борьба с водой и в Лебедянском районе. В Липецке пока спокойно.

В правительстве Липецкой области сообщили, что подтопление началось в селе Ситовка Липецкого района. Там путь воде, которая стремится на приусадебные участки жителей примыкающего к Липецку села, преграждают мешками с песком.

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Продолжается борьба с подтоплением и в Лебедянском районе. Пресс-служба правительства региона опубликовало видео с места событий.

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- Работают спасатели, специальная и строительная техника. Шансов у паводка нет, - сообщают в правительстве региона.

По данным УГО и ЧС Липецка, в городе пока проблем с подтоплением нет.

- Постоянно мониторим ситуацию, были недавно на Ниженке, пока там ситуация нормальная. Городские спасатели в полной готовности, - сообщили в пресс-службе ГО и ЧС Липецка

5 589
#подтопление #паводок #дождь
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Комментарии (5)

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Правда

6 минут назад
Все болота позанимали,к реке не проехать.
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Гостья1

8 минут назад
Полая вода.,в сёлах выносили самотканные повицы и по снежку выбивали их возле стремнины,поливая их снеговой водой! Рубелями выбивали выстирывали, ,- снеговая водица,радовались,чистоту в домах наводили. А ребятня кораблики по воде пускала. Радовались приходу весны,просыпалась природа!!!
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Вася

10 минут назад
Так ведь снега всю зиму не было,с чем они там опять геройски сражаются?
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Смех

19 минут назад
короче Вань, они вынуждены там строится, во избежание возникновения кризисной ситуации в обществе. Это когда низы не могут строиться у реки, а верхи не хотят - тогда сразу наступает трындец))).
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короче Вань

32 минуты назад
Бояре строятся ближе к реке,вот и топить их.
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