Спорт

сегодня, 14:02

Видеообзор «матча года» липецких волейболисток

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#Волейбол #видеообзор #ФК "Липецк"

Упрекнуть в старании молодую команду нельзя, но слишком нестабильно она играет.

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Волейбольный «Липецк» на родной площадке проиграл, по сути, единственной команде, которую наши девчата могли достать, чтобы уйти с последней строчки турнирной таблицы – подмосковному «Зеречью-Одинцово» - 0:3. Подробный отчёт о матче здесь.

Нельзя сказать, что у липчанок не получалось вообще ничего, отдельные отрезки матча радовали болельщиков. Но как объяснить проигрыш во второй партии, по ходу которой наши вели – 9:2?

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Каждому набранному очку липчанки искренне радовались

После матча старший тренер «Липецка» Александр Труш как раз отметил нехватку стабильности у команды.

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58-летний седовласый наставник гостей, двукратный чемпион Испании начала 1990-х с «Мурсией», 2-кратный Всемирных Универсиад (2015, 2017 гг.) со сборной России Вадим Панков пустился в воспоминания. Ведь год назад, как сейчас «Липецк». На последнем месте в суперлиге было его «Заречье-Одинцово».

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Вадим Панков

Подмосковной команде тогда удалось избежать вылета из Суперлиги из-за того, что чемпион Высшей лиги череповецкая «Северянка» отказалась от стыковых матчей. Сейчас надежда на такой же отказ – последний шанс и для «Липецка».

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Как нам рассказали в ВК «Липецк», девчата очень расстроились после поражения в главном матче сезона.

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Пока праздник не на нашей улице

Сегодня «Липецк» решил «перезагрузиться», проведя не совсем обычную тренировку в одном из фитнес-клубов города. Девчатам нужно выкинуть из головы весь негатив, чтобы достойно провести оставшиеся 5 игр Суперлиги, в том числе ближайший матч 5 марта в Минске.

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Фото из фитнес-клуба

В Липецке следующий матч 11 марта со «Спартой» из Нижнего Новгорода.

Фото и видео пресс-службы ВК «Липецк»

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#Волейбол #видеообзор #ФК "Липецк"

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