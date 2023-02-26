сегодня, 14:02
Видеообзор «матча года» липецких волейболисток
Упрекнуть в старании молодую команду нельзя, но слишком нестабильно она играет.
Волейбольный «Липецк» на родной площадке проиграл, по сути, единственной команде, которую наши девчата могли достать, чтобы уйти с последней строчки турнирной таблицы – подмосковному «Зеречью-Одинцово» - 0:3. Подробный отчёт о матче здесь.
Нельзя сказать, что у липчанок не получалось вообще ничего, отдельные отрезки матча радовали болельщиков. Но как объяснить проигрыш во второй партии, по ходу которой наши вели – 9:2?
Каждому набранному очку липчанки искренне радовались
После матча старший тренер «Липецка» Александр Труш как раз отметил нехватку стабильности у команды.
58-летний седовласый наставник гостей, двукратный чемпион Испании начала 1990-х с «Мурсией», 2-кратный Всемирных Универсиад (2015, 2017 гг.) со сборной России Вадим Панков пустился в воспоминания. Ведь год назад, как сейчас «Липецк». На последнем месте в суперлиге было его «Заречье-Одинцово».
Вадим Панков
Подмосковной команде тогда удалось избежать вылета из Суперлиги из-за того, что чемпион Высшей лиги череповецкая «Северянка» отказалась от стыковых матчей. Сейчас надежда на такой же отказ – последний шанс и для «Липецка».
Как нам рассказали в ВК «Липецк», девчата очень расстроились после поражения в главном матче сезона.
Пока праздник не на нашей улице
Сегодня «Липецк» решил «перезагрузиться», проведя не совсем обычную тренировку в одном из фитнес-клубов города. Девчатам нужно выкинуть из головы весь негатив, чтобы достойно провести оставшиеся 5 игр Суперлиги, в том числе ближайший матч 5 марта в Минске.
Фото из фитнес-клуба
В Липецке следующий матч 11 марта со «Спартой» из Нижнего Новгорода.
Фото и видео пресс-службы ВК «Липецк»